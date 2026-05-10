Brote de hantavirus en altamar: qué dijo el único argentino que viaja en el crucero

El argentino a bordo del crucero MV Hondius habló sobre cómo se vive en primera persona el brote de hantavirus que tiene en vilo al mundo.

Durante la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius, escenario en la última semana de un brote de hantavirus, habló con la prensa el único pasajero argentino que se encuentra allí.

"Fue distintos a lo que había pensado, fue una desgracia, ahora tenemos que pasar unos días en cuarentena, vamos viendo", sostuvo Carlos Ferello, ingeniero y jubilado, en comunicación con Todo Noticias. El hombre quiso embarcarse debido a su afición por la navegación.

A su vez, Ferello brindó detalles de toda su estancia en el crucero, desde su salida el 1 de abril hasta el día en que las autoridades del barco dieron aviso del brote y el estado de salud de los dos pasajeros que presentaban síntomas.

"El 20 de marzo hizo el recorrido previo a la Península Antártica. Estábamos llegando cerca de Tristán da Cunha", relató Carlos, y agregó: "Ya habían avisado que había un matrimonio nerrlandés que estaba enfermo, que había presentado síntomas, pero ninguno sospechaba nada. Hasta que un día comunica el capitán que el neerlandés había muerto. Ahí no se sospechaba nada; eran personas de edad, tenían un cuadro de fiebre, se lo trató como una infección y pasaron los días".