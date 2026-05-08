"No tiene nada que ver con la covid, el hantavirus tiene escasa capacidad para producir epidemias o una pandemia"

Seis años después de la pandemia de covid-19, el brote de hantavirus detectado a bordo del MV Hondius ha reavivado temores a una nueva propagación masiva.

El crucero neerlandés, que partió de Ushuaia el 1 de abril, ha dejado tres muertos y varios casos confirmados de contagio de la cepa andina de hantavirus, lo que abre interrogantes.

La principal incógnita, dónde y cómo se produjo el contagio inicial, sigue sin resolverse, mientras las autoridades sanitarias de Argentina, Chile y Uruguay investigan el recorrido por Sudamérica de la pareja neerlandesa considerada el "caso cero".

El hecho de que la cepa andina de hantavirus pueda transmitirse entre personas —algo inusual en este tipo de virus— elevó todavía más la preocupación.

Sin embargo, los expertos insisten en que el escenario es muy distinto al de una pandemia global.

En Argentina, que tiene una larga experiencia conviviendo con el hantavirus, este año se registró un ligero aumento de casos, pero los especialistas remarcan que la enfermedad sigue siendo poco frecuente, y los brotes limitados y controlables.

BBC Eduardo López es jefe del departamento de Medicina e Infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires.

BBC Mundo entrevistó al doctor Eduardo López, jefe del departamento de Medicina e Infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, que explica entre otras cosas cómo se transmite el hantavirus y por qué, en su opinión, no tiene "nada que ver" con el patógeno causante de la covid-19.

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Comencemos por lo básico: ¿por qué Argentina tiene, si no me equivoco, cuatro zonas endémicas de hantavirus? ¿Qué ecosistemas y biosfera hay en este país para tener, junto a vecinos como Chile, Bolivia o Brasil, casos de hantavirus registrados?

Primero, América del Sur tiene varios países que han registrado hantavirus: Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile…

La variante que predomina sobre todo en la zona chilena y argentina es el hantavirus variedad Andes, y este está distribuido en Argentina en La Pampa, en los campos pampeanos, en las islas del Delta, en Entre Ríos, en la zona del bosque subtropical del noroeste argentino, Jujuy y Salta, lo que se llama la yunga, y los bosques patagónicos.

Hasta hoy, paradójicamente, en los últimos 10 años no hay ningún caso de hantavirus en Tierra del Fuego, cuya capital es Ushuaia, donde arrancó este crucero.

Ahora, ¿por qué ocurre esto? En Argentina hay un roedor que se llama el ratón colilargo, o longicaudatos en su nombre técnico, que es el gran reservorio de este virus.

Lo mismo en Chile, que también tiene una extensa área de tener estos roedores.

Estos roedores tienen crónicamente infección sin síntomas y el virus está circulando permanentemente por sangre y después lo eliminan por excrementos, saliva u orina.

Getty Images El ratón colilargo es el principal vector del hantavirus.

Ahí, dependiendo de determinadas circunstancias, uno se puede contagiar, por ejemplo, en galpones o cabañas o barracas que están cerradas por mucho tiempo, pero donde pueden pasar estos ratones, eliminar el virus y, aunque se deseque durante tres o cuatro días, el virus todavía es viable.

Entonces, si uno entra a esos lugares que estuvieron cerrados y toca lugares donde hay esos excrementos o estas orinas, uno la inhala y ahí contrae la enfermedad.

Ahora, entre tener virus en las zonas y hacer la enfermedad… no es frecuente. Argentina en los últimos años, de 2018 a 2026, tuvo 646 casos. Es un número bajo.

Este año hay un ligero aumento, porque en estos primeros cuatro meses hubo alrededor de 42 casos. Un poco más que el anterior, 10 o 12 casos.

Ahora, ¿qué pasó? Es el primer brote —y después lo vamos a explicar— que ocurre en un barco y ahí es la gran preocupación, porque el hantavirus variedad Andes se puede contagiar también de persona a persona por vía oral, en general por contacto estrecho, pero a veces puede ocurrir sin ser estrictamente un gran contacto estrecho.

El gobierno argentino está mirando muy de cerca qué pasó con los dos turistas holandeses que anduvieron por toda la Patagonia, incluyendo zonas endémicas como Neuquén e incluso el sur de Chile. ¿Cuán factible es rastrear dónde se pudieron haber contagiado estas dos personas, que parece que han recorrido en auto casi toda la Patagonia y después se fueron hasta Misiones?

Es una buena pregunta, pero la respuesta no es fácil, porque el gran problema es que la pareja no nos puede explicar dónde estuvo porque fallecieron.

Entonces, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el lugar de enfermarse fue Ushuaia, pero esto no es categórico, porque el periodo de incubación del hantavirus está entre 7 y 21-25 días, y algunos autores hablan hasta de 40 o 45 días, así que depende de dónde estuvieron.

Pero aun diciendo: "bueno, vamos a ser económicos, vamos a decir lo más habitual, de 7 a 21 o 25 días", si estuvieron dos días en Ushuaia o tres días, no se sabe si lo contagiaron en Chile y cruzaron, o en los bosques patagónicos.

Ahora les hablo de un vertedero donde hay aves carroñeras, que ahí pueden estar los ratones.

Hasta ahora, según el gobierno de Tierra del Fuego, no había ratones colilargos en Tierra del Fuego, pero lo están investigando porque se levantó la alerta.

Pero en este caso en particular no se puede decir dónde comenzaron.

Lo que sí uno puede decir muy bien es que dentro del barco se fueron contagiando por la transmisión persona a persona.

Getty Images El MV Hondius se dirige a las Islas Canarias en España para evacuar a los pasajeros que quedan.

Y ahí puede aparecer lo que se llaman superpropagadores, como ocurre con otras enfermedades virales, que tienen mayor capacidad de eliminar virus y mayor facilidad para contagiar.

Además los atendieron sin tomar precauciones de aislamiento respiratorio, porque el comienzo de la enfermedad parecía un cuadro tipo viral, de gripe: dolor de cabeza, fiebre alta, dolores musculares, diarrea, dolores abdominales…

Entonces, a estas dos personas seguro que se las manejó como un cuadro no pensando para nada en hantavirus.

Argentina se retiró en los últimos meses de la OMS. Más allá de la decisión, ¿esto altera de alguna forma nuestra coordinación con el resto de los países? ¿Perjudica a Argentina de alguna manera o a los otros países que ahora están lidiando con un virus tan local del sur de Argentina?

Hay varios temas. Argentina tiene una muy buena experiencia desde el punto de vista técnico-científico para manejar esto.

Hoy la mayor cantidad de casos los tratan los médicos de esas áreas. Por ejemplo, el hospital de Bariloche fue un centro importante, hospitales del cono urbano también…

Entonces, me parece perfecto que Argentina dé asistencia con el método de diagnóstico a España.

En segundo lugar, lo que nadie entiende, es que esto fue una enfermedad de un barco, ocurrió en un barco. No ocurrió en territorio argentino. Uno puede especular que se contagió en Argentina, y si yo digo que se contagió en Chile también puedo especular, porque no sabemos cuánto tiempo estuvieron en Chile.

Aparecieron los síntomas en el barco, al tercer o cuarto día de navegación, creo. Entonces, a mí me parece que en ese aspecto no impacta la salida de la OMS.

Más todavía: si esta persona hubiera tenido síntomas en Chile o en Argentina, los médicos hubieran repreguntado dónde estuvo, porque hay experiencia de manejar estos enfermos muy precozmente, lo que cambia mucho el pronóstico, ¿no?

Getty Images Algunos pasajeros del crucero fueron evacuados y tratados.

La experiencia de la covid nos dejó a todos muy marcados en el mundo. Cada vez que surge algo así vienen inmediatamente el temor y los titulares catástrofe, ¿no? De "se viene otra pandemia" y cosas por el estilo. Teniendo en cuenta lo que usted me comentaba, que pasaron tantos años en Argentina y solo se registraron 642 casos, ¿estamos claramente ante otro escenario?

Estamos ante otro escenario por dos cosas.

Primero, porque la transmisión persona a persona no es frecuente, si bien hubo pequeños brotes, como el de 2018 y 2019 que fue a partir de un cumpleaños.

Segundo, necesitamos el reservorio, necesitamos el roedor, porque el individuo, si usted lo aísla, cuando termina la enfermedad, deja de contagiar.

Entonces, ¿a quién va a contagiar ese individuo si usted lo está manejando con aislamiento respiratorio estricto porque sabe que es un hantavirus variedad Andes?

Por lo tanto, hay una especulación que me sorprende, la de comparar esto a la pandemia de covid. No tiene nada que ver.

Acá hay un reservorio muy concreto, la transmisión persona a persona es poco frecuente y además, aislándose los casos índices, usted prácticamente aborta la cadena de transmisión.

A favor de esto, en el brote de la localidad de Epuyén de 2018 a 2019, cuando la gente que había ido a ese cumpleaños hizo autoaislamiento y con los primeros síntomas se consultaron precozmente, rápidamente se abortó el cuadro y no se diseminó por toda la comunidad.

Así que esto habla bien a las claras de que esto es un virus con escasa capacidad para producir epidemias o para producir pandemia.

Puede dar pequeños clústeres o brotes dentro de una familia o un grupo, pero terminan abortados cuando uno maneja estos enfermos y los interna y los aísla con criterios de aislamiento estricto.

En definitiva, pueden aparecer más casos en Argentina o en Chile, pero generalmente tienen una limitación en el tiempo, con lo cual uno no va a llevar el virus ni a Canarias ni a Europa si se manejan los pacientes con criterio de aislamiento respiratorio estricto.

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FUENTE: BBC