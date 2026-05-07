Qué se sabe del viaje por Argentina, Chile y Uruguay de los turistas que presentaron los primeros síntomas de hantavirus en el crucero y luego murieron

La pregunta de cómo habría llegado la cepa andina del hantavirus al crucero MV Hondius sigue sin respuesta.

Hasta este jueves en la mañana se habían reportado ocho casos, solo cinco de ellos confirmados, entre personas que estuvieron a bordo del buque neerlandés, según la última actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los fallecidos son ya tres.

El barco zarpó de Ushuaia, en Argentina, el primero de abril con 147 personas a bordo, y recorrió regiones remotas del Atlántico Sur, incluyendo la Antártida, Georgia del Sur, Tristán de Acuña, Santa Elena y la Isla Ascensión.

El 2 de mayo se notificó oficialmente a la OMS la presencia de casos de enfermedad respiratoria aguda grave a bordo, y las pruebas realizadas en Sudáfrica ese mismo día confirmaron la infección por hantavirus en uno de los pacientes ingresados en cuidados intensivos.

Para resolverlo, se ha vuelto clave reconstruir el itinerario de la pareja de ciudadanos neerlandeses que presentó los primeros síntomas a bordo del crucero y que por ello son considerados por las autoridades argentinas "el caso índice".

Getty Images Algunos pacientes ya han sido evacuados a sus países de origen.

De sur a norte

La pareja, cuyos nombres no han trascendido, ingresó a Argentina el 27 de noviembre de 2025 y viajó, en auto, durante 40 días, para luego cruzar la frontera con Chile el 7 de enero.

"Una vez allí, continuaron el recorrido en auto por 24 días más. El itinerario incluye también el ingreso a la provincia de Neuquén (en el centro de la Patagonia argentina) el 31 de enero y una nueva visita a Chile 12 días más tarde", informó este jueves el Ministerio de Salud argentino.

Los turistas neerlandeses regresaron luego a Argentina a través de la provincia de Mendoza e iniciaron otro viaje en auto por 20 días hasta la provincia de Misiones, colindante con Brasil y Paraguay.

"Finalmente, el 13 de marzo, cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron al país para dirigirse a Ushuaia, de donde salieron el 1° de abril".

Ante ello, las autoridades sanitarias de los tres países sudamericanos por los que transitaron los turistas están indagando en el asunto.

En esa línea, el Ministerio de Salud de Argentina informó del lanzamiento de una investigación epistemológica a nivel local.

Equipos técnicos del Instituto Malbrán, el organismo público para la prevención y control de enfermedades, viajarán a Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, desde donde partió el crucero con Cabo Verde como destino final.

En esta provincia argentina los técnicos realizarán operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos, para detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales.

El virus suele transmitirse a través de roedores, mediante su orina, saliva o heces. Sin embargo, los expertos han observado que la cepa andina puede propagarse entre humanos.

El Ministerio destacó que "no está confirmado que el contagio se haya realizado en Argentina" y añadió que Tierra del Fuego no ha reportado casos de hantavirus desde que se inició la notificación obligatoria en 1996.

La zona endémica del virus en el sur argentino se ubica principalmente en áreas cordilleranas de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. El hantavirus también está presente en el sur de Chile.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Chile emitió una declaración oficial este jueves subrayando que el periodo de incubación del virus no coincide con el tiempo en que la pareja estuvo en territorio chileno, excluyendo así la posibilidad de exposición en el país.

"Los casos reportados como primarios transitaron por Chile, en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país", señaló el documento.

Y el Ministerio de Salud uruguayo informó que, tras la realización de un análisis epidemiológico, se determinó que no existe riesgo de transmisión asociado a la permanencia de la pareja en el país.

"Esto se debe a que los síntomas comenzaron varios días después de haber abandonado el país, por lo que no se encontraban en período sintomático durante su estadía en territorio nacional".

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En Argentina, el portal LM Neuquén, que cubre noticias de la región, señaló que "la amplitud geográfica de ese trayecto es uno de los factores que complica la investigación epidemiológica".

El medio informó que los especialistas buscan determinar en qué momento y lugar podría haberse producido la exposición al virus, teniendo en cuenta que el período de incubación del hantavirus puede extenderse durante varias semanas (según la OMS, de una a ocho semanas).

El Ministerio de Salud argentino se abstuvo de especular sobre el posible lugar de contagio de la pareja.

Un misterio de difícil solución

"El gran problema que tenemos es que la pareja que recorrió todos esos kilómetros hoy no nos pueden explicar dónde estuvieron porque han fallecido", le dijo a BBC Mundo el infectólogo Eduardo López.

El doctor, jefe del departamento de Medicina e Infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en Buenos Aires, añade que este no es el único inconveniente para poder determinar dónde fue el contagio.

"El período de incubación del hantavirus está entre 7, 21, 25 días... y algunos autores hablan hasta de 40, 45 días. Si la pareja llegó a Ushuaia dos o tres días antes de zarpar, no podemos saber a ciencia cierta dónde contrajeron el virus.

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El doctor Enzo Lavarra —quien trabaja en Chubut, una de las provincias patagónicas donde se han registrado casos de la a cepa andina del hantavirus— le indica a BBC Mundo que incluso cuando los casos ocurren en la misma provincia, no siempre es fácil determinar el origen.

"A veces podemos hacerlo cuando hay una situación puntual: una persona que ingresó a un galpón o cabaña deshabitados, con poca luminosidad y poca ventilación, o que ha estado en un desmalezamiento, pero no siempre es el caso", agrega el especialista desde la ciudad de Esquel.

Lavarra indica que el procedimiento, cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad, es conversar con el paciente sobre su paradero y su accionar, hasta seis semanas atrás en tiempo, para determinar dónde estuvo y qué actividades realizó.

"Saber dónde fue el contacto con el virus es clave para evitar nuevos contagios", concluye.

Convivir con el hantavirus

Una hipótesis que se repitió en los medios argentinos, y que no ha sido confirmada, fue que la pareja neerlandesa habría hecho avistamiento de aves, y esto los habría llevado a zonas más inhóspitas donde habita el ratón colilargo, como se lo conoce al roedor en la región.

En Neuquén, otra provincia en el que el virus es endémico, la posibilidad de contagiarse está siempre presente.

Por eso, en los parques nacionales y en los grupos que van a la montaña o al bosque patagónico se repiten las indicaciones para evitar este riego.

Desde la ciudad de San Martín de los Andes, Sebastián Gutiérrez, quien pertenece al grupo de Scout Nieves del Pehuén, que es parte de los Scouts en Argentina, recita de memoria para BBC Mundo algunas de ellas:

"Cuando vas al bosque las precauciones son no dormir en la intemperie, si estás en un camping es bueno a la mañana desinfectar las mesas; si entrás en lugares cerrados —como cabañas de cazadores— lo ideal es entrar con guantes y barbijo, y ventilar el lugar por 30 minutos".

"El roedor está mucho en la leña, por lo que lo ideal que los trozos de madera hayan estado al sol y si vas a manipular los leños, que lo hagas con guantes y barbijo; no es nada para asustarse sino para tener cuidado", añade.

Gutiérrez señala que es difícil encontrar el roedor en las ciudades, debido a la presencia de animales domésticos, como perros y gatos. Pero agrega que sí pueden aparecer en los barrios de montaña o más alejados de los centros urbanos.

Gentileza Sebastián Gutiérrez Sebastián Gutiérrez en un paraje patagónico.

El Ministerio de Salud argentino informó que el país puso a disposición su experiencia en el combate del hantavirus para asistir a los sistemas de salud de naciones que lo requieran y que no estén tan acostumbradas a lidiar con este problema.

"A partir del relevamiento de los requerimientos de cada país, Argentina enviará a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido ARN del virus Andes, insumo fundamental para la detección del virus en personas".

El envió comprenderá también "placas de ELISA sensibilizadas con antígenos del virus Andes, para su uso en estudios serológicos orientados a la detección de anticuerpos específicos contra el virus en sueros humanos".

Con estos insumos se pueden realizar aproximadamente 2.500 determinaciones diagnósticas, según estimo el Ministerio.

También se enviarán guías para diagnóstico y protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos.

Unas 150 personas permanecen a bordo del MV Hondius bajo "estrictas medidas de precaución", según la empresa operadora.

El buque se encuentra actualmente anclado cerca de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África, y tiene previsto dirigirse a Canarias, en España.

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FUENTE: BBC