Donald Trump recibió a Lula Da Silva en la Casa Blanca tras meses de tensión bilateral: de qué hablaron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , recibió este jueves en la Casa Blanca a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , en una reunión marcada por las disputas comerciales, diferencias ideológicas y una relación bilateral atravesada por meses de fuertes cruces políticos.

El encuentro, realizado en el Despacho Oval, se extendió durante aproximadamente una hora y tuvo como eje central los aranceles impuestos por Washington sobre productos brasileños, además del acceso a minerales críticos y otros temas estratégicos de la agenda económica regional.

Pese a la expectativa generada en Washington, finalmente no hubo conferencia conjunta entre ambos mandatarios. Durante casi 45 minutos periodistas aguardaron en las inmediaciones de la Casa Blanca ante la posibilidad de declaraciones oficiales, aunque la comparecencia fue suspendida sin explicaciones públicas.

Se espera que Lula brinde posteriormente un mensaje desde la embajada brasileña en territorio estadounidense.

La visita del mandatario brasileño se produjo luego de varios meses de tensión diplomática. Uno de los puntos más conflictivos surgió tras la decisión de Trump de aplicar un arancel del 50% a exportaciones brasileñas, medida vinculada parcialmente al proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro por el intento de desconocer el resultado electoral de 2022.

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Las restricciones comerciales impactaron especialmente sobre sectores clave para la economía brasileña, entre ellos el café, la carne vacuna, el cacao y distintos productos agrícolas. Más adelante, la administración estadounidense eliminó parte de esos gravámenes, aunque la discusión sobre el futuro de las tarifas continuó siendo uno de los temas prioritarios del encuentro.

Trump calificó el diálogo como "muy bueno"

Tras la reunión, Trump calificó el diálogo como “muy bueno” en su red Truth Social y aseguró que ambos gobiernos trabajarán ahora a través de sus equipos técnicos sobre los puntos abordados durante la jornada.

Lula llegó a Washington acompañado por una amplia delegación integrada por funcionarios de las áreas de Relaciones Exteriores, Finanzas, Industria, Energía, Justicia y Seguridad Pública. Según medios brasileños, también se discutieron temas vinculados a la regulación tecnológica, el sistema de pagos PIX, la lucha contra el crimen organizado y el escenario electoral brasileño de cara a los comicios presidenciales de octubre.

Otro de los asuntos centrales fue el acceso a tierras raras y minerales estratégicos, recursos considerados esenciales para las industrias tecnológicas, energías renovables y producción de baterías. Brasil posee importantes reservas de estos materiales y se convirtió en un actor clave dentro de la competencia geopolítica global impulsada por China y Estados Unidos.

Aunque ambos líderes representan modelos políticos opuestos y mantienen diferencias públicas sobre distintos conflictos internacionales, el peso del intercambio comercial y la necesidad de preservar vínculos estratégicos empujaron a Washington y Brasilia a reactivar el diálogo bilateral.