Brasil: encuestas dan empate entre Lula y el hijo de Bolsonaro en elección presidencial

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, cuyo padre está en prisión, siguen técnicamente empatados en una posible segunda vuelta entre ellos para dirimir las elecciones presidenciales de Brasil que serán en octubre de este año, según los últimos datos de la consultora AtlasIntel.

Lula y el senador Flávio Bolsonaro aparecen en un empate técnico en una posible segunda vuelta. Lula y el senador Flávio Bolsonaro aparecen en un empate técnico en una posible segunda vuelta.

Lula cuenta con el 47,5% de la intención de voto frente al 47,8% de Flávio Bolsonaro, quien, por lo tanto, supera numéricamente al actual presidente.

Con 80 años Lula está corriendo en la arena política para alcanzar un cuarto mandato como presidente de Brasil.

En la primera vuelta, Lula lidera en todos los escenarios.

El candidato del PT suma el 46,6% de la intención de voto. Abre una ventaja de 6,9 puntos sobre Flavio Bolsonaro, que aparece con el 39,7%.

Yuri Sanchos, director de riesgo político de AtlasIntel, explica que, a pesar de la leve mejoría en los índices, Lula aún no ha recuperado el nivel que tenía antes del Carnaval.

En una posible segunda vuelta la evidencia indica un escenario de fuerte polarización. En una posible segunda vuelta la evidencia indica un escenario de fuerte polarización.

A pesar de esto, Lula se mantiene a la cabeza en los escenarios de primera vuelta, mientras que los índices de aprobación y rechazo de ambos ayudan a medir la magnitud de la contienda.

Jair Bolsonaro y Flavio Bolsonaro efe

Flavio Bolsonaro

En una encuesta publicada apenas en marzo, el discípulo del ex mandatario en arresto domiciliario, Flavio Bolsonaro, tenía el 47,6% frente al 46,6% de Lula. Y otra encuesta que surgió esta semana, la de BTG Pactual/Nexus, también mostró un empate técnico entre los dos favoritos.

En dos simulaciones de la primera vuelta, se esperaba que Lula ganara entre el 44,2% y el 46,6% de los votos, mientras que Bolsonaro obtendría entre el 39,3% y el 39,7%, dependiendo de los demás candidatos.

En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos candidatos con mayor número de votos pasan a una segunda vuelta, procedimiento que se ha repetido en todas las elecciones desde 2002.

La mayor economía de Latinoamérica celebrará elecciones generales en octubre. La mayor economía de Latinoamérica celebrará elecciones generales en octubre.

Los mercados han seguido de cerca las encuestas desde que el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, respaldó a su hijo Flavio, de 44 años, en diciembre.

Lula, de 80 años, quien derrotó a Bolsonaro en 2022, buscará un cuarto mandato no consecutivo como presidente.