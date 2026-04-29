Brasil: encuestas dan empate entre Lula y el hijo de Bolsonaro en elección presidencial
Recientes encuestas en Brasil afirman que el presidente Lula y el senador Flávio Bolsonaro están empatados en una probable segunda vuelta.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, cuyo padre está en prisión, siguen técnicamente empatados en una posible segunda vuelta entre ellos para dirimir las elecciones presidenciales de Brasil que serán en octubre de este año, según los últimos datos de la consultora AtlasIntel.
Brasil
Lula cuenta con el 47,5% de la intención de voto frente al 47,8% de Flávio Bolsonaro, quien, por lo tanto, supera numéricamente al actual presidente.
En la primera vuelta, Lula lidera en todos los escenarios.
El candidato del PT suma el 46,6% de la intención de voto. Abre una ventaja de 6,9 puntos sobre Flavio Bolsonaro, que aparece con el 39,7%.
Yuri Sanchos, director de riesgo político de AtlasIntel, explica que, a pesar de la leve mejoría en los índices, Lula aún no ha recuperado el nivel que tenía antes del Carnaval.
A pesar de esto, Lula se mantiene a la cabeza en los escenarios de primera vuelta, mientras que los índices de aprobación y rechazo de ambos ayudan a medir la magnitud de la contienda.
Flavio Bolsonaro
En una encuesta publicada apenas en marzo, el discípulo del ex mandatario en arresto domiciliario, Flavio Bolsonaro, tenía el 47,6% frente al 46,6% de Lula. Y otra encuesta que surgió esta semana, la de BTG Pactual/Nexus, también mostró un empate técnico entre los dos favoritos.
En dos simulaciones de la primera vuelta, se esperaba que Lula ganara entre el 44,2% y el 46,6% de los votos, mientras que Bolsonaro obtendría entre el 39,3% y el 39,7%, dependiendo de los demás candidatos.
En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos candidatos con mayor número de votos pasan a una segunda vuelta, procedimiento que se ha repetido en todas las elecciones desde 2002.
Los mercados han seguido de cerca las encuestas desde que el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, respaldó a su hijo Flavio, de 44 años, en diciembre.
Lula, de 80 años, quien derrotó a Bolsonaro en 2022, buscará un cuarto mandato no consecutivo como presidente.