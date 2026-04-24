Brasil: la playa secreta que enamora en Ilha Grande

En plena temporada alta de verano, miles de argentinos y turistas de todo el mundo eligieron las playas de Brasil . Sin embargo, el país ofrece destinos atractivos durante todo el año, incluso en los meses más frescos, con climas templados y paisajes que invitan a desconectar.

Para quienes viajan a Río de Janeiro, a unos 120 kilómetros aparece una joya poco conocida: la Praia de Proveta, ubicada en Ilha Grande. Se trata de una playa rodeada de vegetación selvática, con un entorno natural imponente y una tranquilidad difícil de encontrar en los destinos más turísticos.

Este rincón se destaca por sus aguas claras y su ambiente relajado. A pesar de ser una de las comunidades más pobladas de Ilha Grande, mantiene un ritmo calmo que la diferencia de otras playas más concurridas. También llama la atención su identidad local, con una comunidad de origen pesquero y fuerte presencia evangélica.

El acceso a Ilha Grande es principalmente por vía marítima, con servicios de barco limitados, lo que contribuye a conservar su perfil tranquilo y poco masivo. Esa dificultad para llegar es, justamente, lo que la convierte en un destino distinto.

Otras playas cercanas para visitar en Ilha Grande

Además de la tranquila Praia de Proveta, Ilha Grande ofrece varias playas imperdibles que combinan naturaleza, aguas cristalinas y paisajes únicos. Una de las más destacadas es Praia do Aventureiro, ubicada al sur de la isla y dentro de una reserva ecológica. Se caracteriza por su entorno natural preservado, con vegetación intensa, agua de tonalidades verdosas y un mar más abierto, ideal para quienes buscan un destino con espíritu más aventurero e incluso apto para el surf.

Por su parte, Praia de Dois Rios también capta la atención de quienes visitan la isla. Su principal particularidad es la unión de dos ríos que desembocan en el mar, formando un paisaje único. Es un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza, caminar por senderos rodeados de selva y desconectar del ritmo cotidiano.