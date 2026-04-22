Habló el cordobés que denunció al argentino detenido por racismo en Brasil

Tras conocerse la detención de otro argentino en Brasil acusado de injuria racial, habló el testigo que presenció y denunció el hecho. Se trata de Juan Esteban García, un albañil cordobés que reside en Río de Janeiro, quien contó cómo se sucedieron los hechos por los que el argentino fue detenido por racismo .

En diálogo con TN, el joven oriundo de Córdoba Capital dio detalles de cómo fue el hecho que ocurrió en una sucursal del supermercado Mundial, ubicado a metros de la playa de Copacabana, por el que fue detenido José Luis Haile, de 67 años.

García relató que la situación inició por la demora en una de las cajas del establecimiento. Según su testimonio, Haile empezó a quejarse en voz alta por la espera, momento en que la víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, intentó explicar que la caja recién estaba abriendo. Fue entonces cuando el ambiente se tornó violento y el acusado comenzó a proferir insultos discriminatorios.

El testigo recordó que decidió buscar a las autoridades para reportar la agresión. "Cuando yo llegué a la caja, este hombre estaba haciendo callar a la chica e insultando a las cajeras; el ambiente era pesado", describió. Ante los gritos y la agresión verbal, la joven repartidora rompió en llanto en medio del local comercial.

García detalló la gravedad de las palabras utilizadas por el agresor, quien reside en Brasil desde hace dos años y trabajaba como vendedor ambulante. En su relato, el testigo afirmó haber escuchado claramente las ofensas. "Ahí la chica empezó a llorar y yo le dije que iba a llamar a la policía, y que se quede ahí", contó el denunciante.

El relato del cordobés

Según relató el cordobés, el intercambio escaló rápidamente cuando la víctima se negó a ser silenciada por el hombre. Al responderle que no tenía por qué obedecerle, José Luis Haile le lanzó una expresión discriminatoria irreproducible en dos oportunidades consecutivas. De acuerdo con las fuentes, el ataque verbal fue realizado de manera consciente por el acusado.

Juan Esteban contó que alertó al agresor sobre las posibles consecuencias de sus actos en territorio brasileño. "Yo le dije que era mejor que se quedara adentro porque afuera ya había gente esperándolo; es grave acá eso", señaló en referencia a la sensibilidad social frente al racismo. Según el testigo, Haile sabía exactamente lo que estaba haciendo al momento de insultar a la joven.

Consecuencias legales y prisión preventiva

Tras la denuncia, una patrulla de la Guardia Municipal trasladó al argentino a la 12ª Comisaría de Policía Civil. La Justicia de Río de Janeiro decidió convertir su detención en prisión preventiva de forma inmediata, sin posibilidad de fianza.

La situación procesal del argentino es crítica debido a que, la injuria racial es equiparada al racismo en Brasil y que el delito se considera imprescriptible, además de no permitir la excarcelación inmediata bajo fianza

A diferencia de otros casos de turistas, Haile posee residencia fija, lo que agrava su situación por el presunto conocimiento de las leyes locales.