Fuerte cachetazo para Agostina Páez: el ex de la abogada denunció que le robó el auto

En las últimas horas, Agostina Páez , la abogada que fue retenida por más de dos meses en Brasil tras ser acusada de injuria racial, volvió a quedar en el centro de la polémica. Ahora, a diez días de su regreso al país, su expareja la denunció por el supuesto robo de un auto.

Según trascendió, el dentista Javier Zanoni (32), quien convivió con Páez durante tres años, la acusó por retención indebida y abuso de confianza, en relación a un vehículo que estaría a su nombre.

De acuerdo a la denuncia, tras la ruptura, la abogada no habría devuelto un Citroën Cactus. Sin embargo, allegados a Páez dieron otra versión de los hechos y aportaron detalles sobre el origen del vehículo.

Según explicaron, el auto habría sido adquirido en 2024, cuando Agostina se recibió de abogada. En ese momento, su padre habría señado el vehículo y, por cuestiones administrativas, lo habría puesto a nombre de Zanoni.

En ese contexto, desde su entorno sostienen que la denuncia del odontólogo responde a un conflicto personal tras la ruptura y aseguran que se trata de una represalia.

Cómo fue la acusación por injuria racial en Brasil

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Qué dijo la abogada de Paéz

En medio de la polémica, la abogada de Agostina, Carla Andrade Junqueira, desmintió la acusación y aseguró que el conflicto ya fue resuelto entre las partes. “Es mentira. Ya se arreglaron”, afirmó, en diálogo con MDZ.

El escandaloso gesto del papá de Agostina

El mismo día que la joven regresó al país, se viralizó un video en el que se observa a Mariano Páez riéndose mientras hacía el gesto de un mono.

El nuevo video de su papá

El Gesto Del Papá De Agostina Páez X | @gastoncavanagh

En dicho material se lo escucha afirmar que aportó 18 mil dólares del total de la fianza de U$S20.000 que la familia debió pagar para que su hija pudiera regresar al país. Con evidente fastidio, reclamó que ninguna autoridad argentina le dio "ni un peso" y lanzó una llamativa autodefinición: "Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… Narco, privado".