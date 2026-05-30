Contratos, audios y rastreo GPS: las claves de las estafas con el alquiler de autos y el drama de las víctimas

Juan Pablo Bernardo Carrillo montó hace tiempo una estructura dedicada al subarrendamiento de vehículos en Mendoza . Básicamente, alquilaba automóviles recientemente adquiridos, cuyos propietarios buscaban generar un ingreso extra para pagar las cuotas de los planes de financiamiento o créditos prendarios a los que accedieron para alcanzar " el sueño del 0km ".

Mediante familiares, amigos y conocidos, contactaba a los dueños de los rodados —generalmente jóvenes adultos en pareja— y les ofrecía la posibilidad de ganar dinero rentando su vehículo a turistas, choferes de aplicaciones y otros particulares, mediante la firma de un contrato de arrendamiento que establecía la fecha de entrega y otras condiciones de uso, tales como límites geográficos y de kilometraje.

Pero todo comenzó a complicarse semanas atrás y gran parte de los propietarios de automóviles con los que trabajaba Bernardo Carrillo, vivieron un verdadero calvario. El sospechoso dejó de cumplir con la totalidad de los pagos y también las fechas de entrega de los vehículos rentados. Ante eso, los damnificados se organizaron, denunciaron los hechos, localizaron al presunto autor de las estafas y lograron que terminara tras las rejas .

Casi una semana después de la caída de Bernardo Carrillo, el fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Juan Tichelli ordenó este viernes la detención del sospechoso, debido a la cantidad y la gravedad de las denuncias en su contra que se recepcionaron en los últimos días y que ya se habían radicado previamente.

Pese a eso, la mayoría de las presentaciones judiciales continuaban siendo analizadas por el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) y su equipo de trabajo, por lo que Bernardo Carrillo sólo estaba imputado , hasta este viernes, en una sola causa: la retención indebida de un Peugeot 208 , cuyo caso abrió la investigación y permitió que el acusado terminara tras las rejas.

El caso clave para la investigación

Las fuentes judiciales consultadas indicaron que ya se recepcionaron alrededor de diez denuncias contra Bernardo Carrillo, pero el accionar y la determinación de uno de esos damnificados terminó siendo clave para que la investigación avance y el sospechoso termine tras las rejas.

Se trata del propietario de un Peugeot 208 modelo 2026, cuyo contrato de arrendamiento fue firmado el sábado 11 de abril por el plazo de dos días, es decir, la entrega estaba pactada para el lunes 13 de ese mes.

Pese al acuerdo inicial que fue firmado por ambas partes, la devolución del vehículo no se cumplió y el alquiler se extendió sin papeleo de por medio, mediante un acuerdo de palabra entre el dueño y Bernardo Carrillo.

CONTRATO ALQUILER AUTO BERNARDO El contrato de arrendamiento del Peugeot 208 de uno de los denunciantes. MDZ.

Pero los días pasaron y el arrendatario continuaba estirando la entrega del rodado, asegurándole al arrendador que el turista al que se lo había alquilado necesitaba usarlo más días. En ese contexto, el propietario le pidió a Bernardo Carrillo tener a su disposición el auto para el domingo 26 de abril, ya que iba a celebrar su cumpleaños junto a familiares.

Días después, el acusado volvió a llevarse el Peugeot 208 el viernes 1 de mayo, ocasión en la que Bernardo Carrillo no quiso firmar un contrato porque el dueño del auto no estuvo presente en la entrega, la cual fue realizada por su hermano.

A pesar de que el sospechoso había pactado devolver el vehículo tres días después, otra vez hubo incumplimientos con la entrega y también con los pagos del arrendamiento. Debido a esa situación, el dueño comenzó a reclamarle el dinero y su vehículo a Bernardo Carrillo.

Con el paso de los días, la tensión fue aumentando y el sindicado estafador sólo respondía con excusas, culpando al cliente que alquiló el auto. Pero la situación se agravó cuando el denunciante verificó la ubicación del rodado mediante el sistema de GPS que tiene incorporado y descubrió que había sido llevado hasta la provincia de Neuquén.

GPS PEUGEOT JUAN PABLO BERNARDO Las capturas del sistema de GPS del Peugeot 208 que fue llevado hasta Neuquén sin el permiso del propietario. MDZ.

El automóvil registraba movimientos entre los barrios Z1, Colonia Rural Nueva Esperanza, Mapu Mew, 7 de Mayo, Ampliación Pacífica, Los Hornitos y Huiliches, todos ubicados en el oeste de la capital y que frecuentemente figuran como escenario de numerosos episodios delictivos en los medios de comunicación locales.

En ese contexto, el dueño se comunicó una vez más con Bernardo Carrillo y le exigió la inmediata devolución del vehículo por los constantes incumplimientos y también porque venía recibiendo pagos parciales y la deuda por el alquiler del rodado se iba acumulando cada vez más.

Más allá de la insistencia del propietario, el acusado estafador siempre respondía con tranquilidad, primero asegurando que el cliente regresaría pronto a Mendoza y que los viajes realizados por fuera de lo pactado iban a ser debidamente abonados. También llegó a decir que viajaría personalmente a Neuquén para buscar el automóvil, pero nada de eso se cumplió, ya que el GPS lo seguía ubicando en la vecina provincia.

Los audios con excusas y promesas incumplidas

Embed - AUDIOS JUAN PABLO BERNARDO

MDZ accedió a los audios que le enviaba Bernardo Carrillo a la víctima, con diferentes excusas, justificaciones y compromisos que eran eternamente postergados.

"El vago a va salir cerca de las 4 de la mañana cuando te pongas vos como a las cinco y medio por el GPS ya vas a notar que está viniendo para acá", le afirmó el acusado a la víctima, en medio de la desesperación porque no le devolvían su auto. Sin embargo, se trataba de una mentira más, surge de la denuncia.

En otra ocasión, el sospechoso se comprometió a viajar hasta Neuquén para entregarle una camioneta a su cliente y así poder llevarse el Peugeot 208 para devolverlo a su dueño: "Mañana yo tengo que salir para allá porque yo dejo una camioneta y me traigo el tuyo", surge de los audios enviados a la víctima con más promesas incumplidas.

Finalmente, la mañana del viernes 22, un allegado a Bernardo Carrillo fue a buscar el automóvil de la víctima hasta la ciudad neuquina y emprendió el regreso a Mendoza. No obstante, una vez más se incumplió lo prometido, antes de que el auto llegara a su dueño, hizo una llamativa parada en el distrito de Las Catitas, Santa Rosa.

Allí, estuvo varias horas hasta que el imputado lo llevó a la casa del propietario en Las Heras, donde se habían reunido algunos de los denunciantes para confrontarlo por diferentes maniobras fraudulentas: autos alquilados que nunca fueron devueltos y, en algunos casos, habían sido vendidos por el propio Bernardo Carrillo, y vehículos que compró y nunca terminó de pagar.

La entrega de dos autos y detención del sospechoso

En medio de esa situación, una movilidad policial fue interceptada por los afectados, quienes expusieron ante los uniformados sus respectivos casos y hasta les exhibieron las constancias de las denuncias que habían radicado días atrás en la Justicia.

Luego de tomar conocimiento sobre las causas en las que se encontraba mencionado Bernardo Carrillo, se solicitaron directivas al fiscal Tichelli, quien dispuso su aprehensión y volvió a citar a las víctimas. En tanto, quedaron a disposición de la Justicia el Peugeot 208 y también un Fiat Cronos, ambos rodados entregados en ese momento a sus respectivos propietarios.

Así las cosas, el comerciante denunciado fue imputado días después por el delito de retención indebida y, de acuerdo con fuentes allegadas a la investigación, entre este fin de semana y el próximo lunes la fiscalía podría formalizar las acusaciones por el resto de los expedientes, complicando aún más su situación procesal.