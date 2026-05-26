Estafas por más de $3 mil millones con criptomonedas: hubo allanamientos en Mendoza y otras provincias

Mendoza formó parte de un importante operativo nacional por una causa vinculada a estafas con criptomonedas y defraudaciones millonarias, que incluyó más de 90 allanamientos simultáneos en distintas provincias del país. La ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus , destacó los procedimientos en las redes sociales.

La investigación está centrada en presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con falsas inversiones, plataformas irregulares y operaciones con criptoactivos, en un expediente que tendría un perjuicio económico cercano a los 3 mil millones de pesos .

En territorio mendocino, los procedimientos se realizaron en los departamentos de Maipú y Tunuyán , con intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos e investigadores especializados.

Como resultado de los operativos desarrollados en la provincia, tres personas quedaron detenidas y se secuestraron teléfonos celulares, notebooks y distintos dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para avanzar sobre la estructura investigada.

La información que difundió Rus en las redes.

Las medidas se realizaron de manera coordinada con otras jurisdicciones del país, en el marco de una pesquisa de alcance federal vinculada a organizaciones dedicadas a maniobras de fraude digital y estafas económicas mediante plataformas de inversión.

La investigación continúa bajo estricto hermetismo judicial y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.