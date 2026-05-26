Estafas por más de $3 mil millones con criptomonedas: hubo allanamientos en Mendoza y otras provincias
La investigación apunta a maniobras fraudulentas con falsas inversiones en criptoactivos. En la provincia hubo detenidos y secuestraron dispositivos electrónicos.
Mendoza formó parte de un importante operativo nacional por una causa vinculada a estafas con criptomonedas y defraudaciones millonarias, que incluyó más de 90 allanamientos simultáneos en distintas provincias del país. La ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus, destacó los procedimientos en las redes sociales.
La investigación está centrada en presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con falsas inversiones, plataformas irregulares y operaciones con criptoactivos, en un expediente que tendría un perjuicio económico cercano a los 3 mil millones de pesos.
En territorio mendocino, los procedimientos se realizaron en los departamentos de Maipú y Tunuyán, con intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos e investigadores especializados.
Detenidos por las estafas y secuestro de dispositivos
Como resultado de los operativos desarrollados en la provincia, tres personas quedaron detenidas y se secuestraron teléfonos celulares, notebooks y distintos dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para avanzar sobre la estructura investigada.
Las medidas se realizaron de manera coordinada con otras jurisdicciones del país, en el marco de una pesquisa de alcance federal vinculada a organizaciones dedicadas a maniobras de fraude digital y estafas económicas mediante plataformas de inversión.
La investigación continúa bajo estricto hermetismo judicial y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.