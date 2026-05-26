Imputaron al comerciante sospechado por millonarias estafas con el alquiler y la compra de autos en Mendoza

Juan Pablo Bernardo Carrillo tiene 38 años y se describe a sí mismo como "comerciante". Hace tiempo comenzó a ser denunciado por estafas con el alquiler y la compra de autos . Básicamente, el sospechoso pagaba las cuotas iniciales y luego desaparecía con los vehículos. Así, terminó detenido días atrás en Las Heras y ahora fue imputado en una causa .

La información del caso que fue revelado por MDZ sostiene que el fiscal de Delitos Económicos Juan Ticheli imputó en las últimas horas a Bernardo Carrillo por una de las denuncias que recibió en el útimo tiempo en su contra.

Se trata de la retención indebida de un Peugeot 208 negro que alquiló meses atrás y jamás devolvió al propietario. Ese vehículo fue la clave para que el presunto estafador terminara tras las rejas, ya que se activó el sistema GPS cuando fue trasladado hasta la provincia de Neuquén .

De esa manera, el dueño pudo seguir los pasos del sospechoso hasta que volvió a Mendoza, donde fue interceptado, sobre calle Uruguay de Las Heras, y confrontado por un grupo de damnificados que lo había denunciado ante la Justicia. Hasta allí se desplazaron policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ), que asistieron a las víctimas y aprehendieron al comerciante.

En el lugar, los funcionarios policiales secuestrado el mencionado vehículo y también un Fiat Cronos gris oscuro, cuyo propietario se encontraba en el lugar. Ese denunciante describió que le alquiló a Bernardo Carrillo el vehículo mediante un contrato particular para turismo, por el plazo de tres días. Añadió que el detenido solamente transfirió el dinero correspondiente a dos jornadas y luego comenzó a postergar la devolución del rodado durante más de un mes y medio.

Asimismo, dijo que conoció al sospechoso mediante un allegado en común y que, pese a las constantes promesas, nunca logró recuperar el vehículo en los tiempos acordados.

PEUGEOT SECUESTRADO BERNARDO CARRILLO El Peugeot 208 recuperado que fue clave para la primera imputación contra el comerciante lasherino. Gentileza.

Lo cierto es que, el expediente del Peugeot 208 es el que contaba con mayor material probatorio como para imputar a Bernardo Carrillo por el delito de retención indebida y, por eso, la acusación fue formalizada recientemente por el fiscal de la causa.

Al mismo tiempo, Ticheli analiza las otras ocho denuncias que se recepcionaron contra el comerciante lasherino y podría sumar nuevas imputaciones en los próximos días. Por mientras, continuaba aprehendido en la Subcomisaría Iriate, a la espera de que se resolviera su situación procesal.

El resto de las denuncias contra el comerciante

En otras de las exposiciones incorporadas a la instrucción, un hombre aseguró que acordó hace aproximadamente dos meses la venta de un Fiat Cronos modelo 2026 gris oscuro a Bernardo Carrillo, a través de un amigo en común.

De acuerdo con su relato, firmaron la documentación correspondiente y pactaron una fecha de pago que nunca se concretó. Afirmó además que, tras reiteradas llamadas y reclamos, el sospechoso terminó bloqueándolo. Posteriormente, tomó conocimiento a través de otro conocido de que el hombre se encontraba en calle Uruguay, donde finalmente fue confrontado por los damnificados.

CRONOS SECUESTRADO BERNARDO CARRILLO Otro de los vehículos secuestrados a Bernardo Carrillo. Gentileza.

A su vez, una damnificada explicó que el Peugeot 207 GTI blanco de su yerno fue publicado para la venta en una agencia de avenida San Martín de la Ciudad de Mendoza y que Bernardo Carrillo mantenía contacto permanente con la familia desde el 2023. Agregó el acusado era amigo de su hija y llegó incluso a firmar pagarés vinculados a la operación, aunque nunca terminó de concretar los pagos pactados.

En tanto, una expareja del sospechoso también se presentó ante la Justicia por la desaparición de un Ford Ka blanco modelo 2016. La mujer aseguró que el hombre constantemente prometía devolver el vehículo, aunque eso jamás ocurrió.

Otro de los denunciantes afirmó que entregó un Fiat Cronos blanco modelo 2019 en el marco de una operación comercial en la que también intervino un Fiat Siena. El hombre detalló que Bernardo Carrillo realizó pagos iniciales, pero nunca finalizó la transferencia. Además, añadió que hace unos 15 días se reunió con el sospechoso para observar el vehículo y no volvió a tener novedades.

El modus operandi de las estafas y el caso con un monto millonario

Las averiguaciones realizadas por los pesquisas apuntan a que Bernardo Carrillo repetía un patrón similar en la mayoría de los casos: se contactaba con las víctimas mediante amigos, conocidos o agencias de vehículos, alquilaba o compraba rodados, realizaba los primeros pagos para generar confianza y luego dejaba de cumplir con las cuotas o directamente desaparecía con los autos.

Incluso, entre las actuaciones judiciales también figura una denuncia radicada directamente en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos por una presunta defraudación vinculada a una retención indebida y omisión de restitución. De acuerdo con la constancia incorporada a la causa, el perjuicio económico denunciado sólo en ese caso, asciende a más de 41 millones de pesos.