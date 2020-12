Los nuevos delitos en Mendoza son económicos e informáticos

Flavio D’Amore es fiscal de Delitos Económicos e Informáticos y brindó una entrevista a MDZ Radio en la que describió los aspectos positivos y negativos de esta unidad judicial. Además, hizo un repaso por su larga trayectoria, pese a que tiene solo 36 años.

El currículum de D’Amore detalla que hace 4 años que es fiscal. Formó parte de lo que antes eran fiscalías departamentales, específicamente en Maipú y Luján. Después, cuando se crearon las especializadas, pasó a la de Violencia de Género y al tiempo pasó a desempeñarse en la Unidad de Homicidios. Finalmente, este año desembarcó en la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos.

El funcionario, obsesionado con el orden, detalló que le gustan que las cosas sean así (ordenadas) y destacó: "Ordenados gastamos menos recursos. De hecho, acabo de hacer una mudanza y un orden grande en la fiscalía de Delitos Económicos. Me quieren matar", ironizó mientras esbozaba una sonrisa; y agregó: "Estamos en el 3er piso, pero es como que se ha hecho una reorganización de la fiscalía, porque en el desorden se pierde mucho tiempo. Creo que mientras esté ordenado, soy feliz", enfatizó.

La llegada del fiscal Flavio D'Amore a la Unidad de Delitos Económicos fue sorpresiva para muchos, ya que el día en que se le notificó hubo otros traslados dentro de las diferentes fiscalías. En ese momento, él llevaba menos de un año como investigador de la unidad de Homicidios y se tomó la decisión de trasladarlo. En paralelo, la Dra. Cecilia Bignert integrante de la fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual, fue removida a la Fiscalía Correccional.

Fiscalía de Delitos económicos e informáticos

Durante la cuarentena, y debido a las diferentes prohibiciones que se impusieron producto de la pandemia, esta unidad tomó un lugar de relevancia cuando comenzó a actuar de oficio para investigar y posteriormente condenar a una persona que se dedicaba al juego de las apuestas ilegales online.

Para el Dr. D'Amore, estar en esta Unidad fue algo buscado. En la entrevista recalcó cómo fue su llegada: "El procurador me llamó y me dijo ‘¿te interesa?’. Sí, son delitos que siempre me gustaron porque creo que es el futuro, lejos de los delitos clásicos de homicidios o lesiones. Es una fiscalía que requiere de mucho estudio, actualización. Creo que es el futuro, hoy lo estamos viendo".

Lo bueno y lo malo del sistema penal y judicial en ojos de un fiscal:

"Me gusta la especialización, creo que es mejor que las fiscalías departamentales. Creo que el fiscal tiene la ventaja de que está no solo especializado en el tema, sino también arriba todo el tiempo de esa causa. Yo veía que en las departamentales se le daba más importancia al detenido y no tanto a la causa correccional o de amenazas o prescripciones cortas, delitos menos graves. Esa especialización ha sacado esa vieja costumbre del sistema que teníamos. Pero el problema es que esa especialización requiere de dotarla de recursos. Lo que veo es que al actual sistema de Justicia le faltan recursos porque nosotros tenemos una fiscalía especializada en Delitos Económicos, pero por ejemplo no tenemos un cuerpo de contadores".

“Tampoco hay jueces especializados en materia de violencia de género, si bien algunos sí no es un fuero exclusivo de lo que es violencia de género o la criminalidad económica. Para dar un ejemplo, en violencia de género sería interesante y daría mayores resoluciones a la víctima que el juez penal pueda expedirse respecto de otras circunstancias fuera de lo penal, como regímenes de visita, exclusión del hogar, alimentos y otras cosas. Que la víctima no tenga que asistir a un fuero penal, para que después tenga que ir a pedir otra solución a un fuero civil o de familia. O sea que eso estuviera unificado para darle una mejor respuesta a la víctima y más rápido. Me parece a mí que eso sería mejor para la Justicia".

¿Qué sucede con los recursos específicamente en la parte de Delitos Informáticos?

"Nosotros trabajamos con una unidad que es la UDAPIF, que es la que se encarga de hacernos todo un trabajo fino en los Delitos Informáticos. Pero falta bastante para tener una buena unidad de estos delitos, que requiere no solo estudio y actualización, sino recursos técnicos. Eso es importantísimo para dotar a la unidad de una buena función investigativa" finalizó el fiscal.

