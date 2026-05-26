Video: policías se desplazaron a pie y detuvieron al sospechoso de una salvaje agresión a una pareja en Maipú

Una particular situación tuvo lugar la mañana de este martes durante un procedimiento por una agresión a una pareja en Maipú . Policías de la Comisaría 29° que fueron alertados sobre la situación, debieron desplazarse a pie porque no contaban con movilidades disponibles en la dependencia. Luego, fueron asistidos por una patrulla y lograron atrapar al sospechoso del ataque.

Fuentes allegadas al operativo señalaron a MDZ que fue minutos antes del mediodía cuando una llamada ingresó a la línea de emergencias 911 para alertar sobre una fuerte discusión entre familiares, sobre calle La Pampa al 400, en el distrito de Gutiérrez .

Ante eso, desde el Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) desplazaron a uniformados de la citada seccional, localizada a poco más de 500 metros del sector donde se estaba produciendo el altercado.

Debido a que no habían movilidades disponibles en la dependencia, los funcionarios públicos decidieron dirigirse a pie, mientras otra patrulla se acercaba hasta la zona para prestar apoyo.

Los cuatro efectivos comenzaron a correr, ya que existía la posibilidad de que la situación denunciada pasara a mayores. Tras algunos metros, tres de ellos fueron alcanzados por colegas a bordo de una movilidad, por lo que se subieron en la parte trasera y continuaron el trayecto, secuencia que fue registrada por las cámaras de la empresa de videovigilancia privada NVS Seguridad.

La detención del sospechoso

Finalmente, cuando llegaron a la escena, se encontraron con un sujeto que estaba discutiendo con una pareja. Ante la presencia de los policías, el sospechoso, identificado como Enzo Daniel Azcurra Urrutia, tomó un trozo de hierro y golpeó al hombre y a la mujer, de 31 y 27 años, respectivamente.

Inmediatamente, los efectivos intervinieron y redujeron al agresor haciendo uso de la fuerza, ya se resistió al arresto, y consiguieron aprehenderlo y trasladarlo hasta la Comisaría 29°, donde quedó alojado a disposición de la Oficina Fiscal Maipú.