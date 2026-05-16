Cayó una red narco en Las Heras: secuestraron drogas, dinero y celulares

Tras cinco allanamientos en Las Heras, la Policía logró detener a tres personas vinculadas a la comercialización de estupefacientes en El Algarrobal.

La Policía de Mendoza desarticuló una estructura dedicada a la venta y distribución de droga en El Algarrobal, Las Heras, luego de realizar cinco allanamientos simultáneos en coordinación con la Justicia Federal. Según detallaron fuentes oficiales, los procedimientos se llevaron a cabo tras dos meses de investigación.

Así fueron los operativos en Las Heras

El operativo fue llevado adelante por la Jefatura de Lucha Contra el Narcotráfico y tuvo como objetivo desbaratar distintos kioscos de venta de estupefacientes que operaban en la zona de El Algarrobal. Además, los investigadores lograron detener al presunto distribuidor que abastecía esos puntos de comercialización y otros sectores del distrito.

Según informaron fuentes oficiales, la investigación incluyó tareas de inteligencia y seguimiento que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización y detectar los domicilios utilizados para el fraccionamiento y venta de droga.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas dos mujeres acusadas de comercializar estupefacientes al menudeo y, en otro de los allanamientos, fue capturado el presunto distribuidor de la sustancia.