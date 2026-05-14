El motivo por el que "subió" más de $250 millones la inversión aprobada a San Jorge

En la jornada de este jueves, Luis “Toto” Caputo confirmó lo que Alfredo Cornejo había adelantado hace algunos días : Mendoza sumó con PSJ Cobre Mendocino -ás conocido como San Jorge - un nuevo proyecto aprobado por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) . Pero más allá de lo esperable de la noticia, la sorpresa pasó por la diferencia de más de US$ 250 millones en el monto de aprobación.

Es que, tal como lo publicó el ministro de Economía en su perfil de X, el proyecto que promete convertirse en el primero en exportar cobre en el país ingresó al RIGI con una inversión de US$ 891 millones, una cifra muy superior a los US$ 630 que se habían anunciado originalmente y que incluso el Gobernador de Mendoza y la ministra de Energía, Jimena Latorre, durante su participación en la inauguración de el parque solar El Quemado , habían ratificado.

De acuerdo a la explicación de la minera, la diferencia entre una cifra y otra radica en que el monto total aprobado por el Gobierno nacional contempla la inversión total del proyecto incluido mantenimiento y cierre, de los cuales, US$ 630 millones corresponden a la etapa de construcción de la mina, la cual está prevista para 2027.

“La incorporación del Proyecto a este régimen representa un hito relevante dentro de su proceso de consolidación técnica, financiera e institucional, y refuerza el camino ya iniciado”, expresaron desde la empresa. “El ingreso al RIGI le permite al proyecto contar con un marco de mayor previsibilidad en materia fiscal, cambiaria y jurídica, condiciones necesarias para acompañar iniciativas de esta magnitud y sostener su desarrollo bajo reglas claras y estables”, sumaron.

Quien también argumentó la diferencia fue Francisco Lo Presti, intendente de Las Heras, el departamento donde se desarrolla íntegramente PSJ Cobre Mendocino. Fue durante la puesta en marcha del proyecto fotovoltaico más grande de Argentina que el mandatario departamental comparó justamente la experiencia de El Quemado con la diferencia de números en San Jorge.

En este sentido, puso como ejemplo que el parque solar fue el primer proyecto en ingresar al RIGI por un total de US$ 235 millones, aunque finalmente el proyecto terminó con US$ 220 millones invertidos. “Las empresas van a la situación máxima para poder tener un plafón. San Jorge puede ser más grande de lo que se cree y eso lógicamente puede demandar mayor inversión”, sostuvo el mandatario lasherino.

el quemado inauguracion francisco lo presti Alf Ponce Mercado / MDZ

El impacto de PSJ en Uspallata

Lo Presti se mostró “muy contento” por la aprobación de San Jorge, dado el impacto que tendrá en el distrito de Uspallata y todo su departamento. “Realmente va a ser una inversión muy importante que generará producción, trabajo, actividad económica y muchas externalidades”, destacó.

“Esto nos obliga a que en el pueblo de Uspallata trabajemos fuertemente en una planificación de infraestructura urbana, para desarrollar lo necesario para recibir una inversión que demandará mucha mano de obra y una gran logística. Las Heras tiene que estar preparada y lo estamos haciendo; estamos realizando toda la planificación necesaria. Particularmente, estamos viendo de qué manera los proveedores locales -lo que llamamos el ‘primer anillo’- tengan preferencia para integrarse rápidamente y brindar servicios a la minería”, expresó.

En este sentido, anticipó que ya están trabajando, por ejemplo, en la integración de operadores turísticos locales como opciones de alojamiento con cabañas y servicios locales, en lugar de la construcción de los típicos campamentos mineros. “Va a venir mucha gente y queremos aprovechar esa infraestructura y capacidad instalada que ya existe en Uspallata. Es una forma de generar ingresos para que el dinero vuelva al pueblo y se genere una sinergia permanente de movilidad económica”, remarcó Lo Presti.

La incertidumbre de las regalías

Pensando en la etapa de extracción de la mina y las regalías que generará esa actividad, el jefe comunal de Las Heras reconoció que aún están estudiando la adhesión a la ley de Regalías propuesta por la provincia. “Estamos evaluando cuál es la mejor circunstancia para el departamento”, advirtió.

“Me parece bien que haya una ley, pero aún no tenemos clara la participación, porque se habla de un fondo social y económico; hay cosas que desentrañar de esa normativa. Esperaremos a que la ley empiece a tener efectos para tomar una decisión”, sumó Lo Presti.