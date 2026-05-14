Luis Caputo confirmó que el proyecto minero San Jorge entró al RIGI

El ministro de Economía anunció que el proyecto para la explotación de cobre ingresó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

El ministro de Economía de la Nación , Luis "Toto" Caputo, confirmó este jueves que el proyecto para la explotación de cobre ingresó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con un plan de inerisón de 891 millones de dólares. El anuncio lo realizó en la previa de la visita a Mendoza del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la inauguación del parque solar El Quemado.

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El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI de dos proyectos mineros.

El proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza por una inversión de USD 891 millones y la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy con una inversión de USD… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026 A través de las redes sociales, el funcionario del gobierno de Javier Milei anunció que el Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto PSJ Cobre Mendocino y destacó que la propuesta contempla una inversión proyectada de 891 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones del proyecto original.

Días atrás el Gobierno nacional había indicado que el proyecto minero San Jorge se encontraba en proceso de evaluación para ingresar a este régimen y que la inversión propuesta era de 630 millones de dólares.

En tanto, Caputo anunció también la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy con una inversión de USD 1.241 millones.

"Entre ambos proyectos se generan más de 8.000 puestos de trabajo, directos e indirectos", expresó Caputo.