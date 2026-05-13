YPF Luz cerró el primer trimestre con un crecimiento interanual del 21%

La compañía argentina de generación eléctrica YPF Luz , que desarrolla en Mendoza el parque solar El Quemado , anunció que el EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) Ajustado creció un 21% interanual durante el primer trimestre de 2026, alcanzando los 125,7 millones de dólares e impulsado principalmente por el desarrollo de las energías renovables .

Los motivos del crecimiento se sostienen en la contribución de nuevos activos que comenzaron a operar (como el Parque Eólico CASA en Olavarría), mayor disponibilidad y despacho de la central térmica El Bracho, en Tucumán, y mayores precios spot bajo el nuevo marco regulatorio.

A su vez, la capacidad instalada aumentó un 8% interanual y alcanzó los 3.659 MW durante el trimestre, impulsada por diferentes proyectos que comenzaron a operar en 2026.

El flujo de caja libre fue positivo en US$ 21,9 millones en el, en comparación con US$ 18,5 millones del mismo período del año pasado, explicado principalmente por menores inversiones de capital.

La primera etapa del parque solar ubicado en Las Heras, que será inaugurado definitivamente este jueves por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, alcanzó la operación comercial parcial de una capacidad neta de hasta 100 MW para el mes de diciembre de 2025 y sumó 100 MW adicionales en febrero de este año.

el quemado parque solar alfredo cornejo horacio marin (59) YPF Luz desarrolló el parque solar El Quemado. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La inversión realizada por YPF Luz en Mendoza, la cual fue de 211 millones de dólares y se convirtió en la primera aprobada, ejecutada y concluida por intermedio del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), posee una capacidad instalada total esperada de 305 MW, el equivalente a 230 mil hogares argentinos.

Qué es YPF Luz

YPF Luz es una es una empresa líder en Argentina dedicada a la generación de energía eléctrica, creada en 2013 como el componente de transición energética de YPF. Produce energía renovable y térmica, abasteciendo alrededor del 10% de la demanda eléctrica del país (equivalente a más de 7 millones de hogares).