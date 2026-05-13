Los alquileres en CABA vuelven a correr más rápido que la inflación y crece la grieta entre barrios

Los alquileres de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a ganarle a la inflación en el primer trimestre de 2026. Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, sobre datos del portal Argenprop, el valor publicado del metro cuadrado avanzó 33,6% interanual, por encima del 32,1% que marcó el IPCBA .

En paralelo, el dato más jugoso del trimestre está en la moneda, ya que el corredor norte de la ciudad empezó a abandonar el peso.

Un monoambiente usado se publica en promedio a $538.595, un dos ambientes a $721.267 y un tres ambientes a $1.091.451. Las subas interanuales para estas tres categorías fueron de 34,7%, 33,6% y 32,3% respectivamente, con una leve aceleración en el segmento más chico.

Para dimensionarlo: el salario promedio del sector privado registrado en el país rondaba los $1.836.177 a noviembre de 2025, lo que significa que un dos ambientes se lleva por sí solo cerca del 40% de ese ingreso bruto.

Frente al trimestre anterior, los precios treparon entre 8% y 11%, un ritmo superior al del último tramo de 2025.

Menos avisos, pero récord para un primer trimestre

La oferta cayó 15% frente al cierre de 2025, una contracción atravesada por la estacionalidad: el primer trimestre es el más flojo del año en publicaciones.

Contra el mismo período de 2025, en cambio, hubo incluso más avisos disponibles, un récord para esa ventana estacional.

Precio promedio 2 y 3 ambientes

El corredor norte cambia de moneda

Las publicaciones en pesos representaron el 72,4% de la oferta total, el porcentaje más bajo en seis trimestres. La dolarización avanza de manera desigual, en los departamentos de cuatro y cinco ambientes, uno de cada dos avisos ya se publica en dólares.

En las comunas 1, 2, 13 y 14 (Retiro, Recoleta, Belgrano, Núñez, Palermo y Colegiales) el 40% de las publicaciones se hizo en dólares; en Palermo, el 45%. No es casualidad que esas mismas comunas hayan registrado los descensos más pronunciados dentro del stock en pesos.

En paralelo, las comunas 11 (Villa del Parque, Villa Devoto), 7 (Flores, Parque Chacabuco) y 6 (Caballito) ganan peso relativo como plaza de alquileres en pesos.

En dónde te conviene alquilar

Núñez lidera los monoambientes ($606.000) y los dos ambientes ($834.798); Palermo encabeza los tres ambientes ($1.275.561), seguido por Villa Urquiza ($1.262.960) y Colegiales ($1.255.315).

En el piso, Constitución ($442.610) y Liniers ($466.404) ofrecen los monoambientes más accesibles; Barracas ($606.953) y San Cristóbal ($617.667), los dos ambientes; Montserrat ($870.926) y Villa Lugano ($883.831), los tres ambientes.

Stock de publicaciones en pesos y en dólares

La brecha entre extremos es representativa, un tres ambientes en Palermo cuesta 47% más que en Montserrat. La ciudad accesible se paga en pesos; la ciudad aspiracional empieza a pedir dólares.