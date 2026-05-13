El Ministerio de Economía logró renovar vencimientos y captar US$300 millones

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $10,71 billones habiendo recibido ofertas por un total de $14,40 billones.

Esto significa un rollover de 110% sobre los vencimientos del día de la fecha.



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