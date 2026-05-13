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El Ministerio de Economía logró renovar vencimientos y captar US$300 millones

La Secretaría de Finanzas adjudicó $10,71 billones sobre ofertas por $14,4 billones y consiguió superar los compromisos de deuda que vencían esta semana.

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Luis Caputo en la Expo EFI.

Luis Caputo en la Expo EFI.

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El Ministerio de Economía comunicó los resultados de la primera licitación del mes, donde buscaba renovar vencimientos por $11,2 billones.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Secretaría de Finanzas consiguió un rollover del 110%, habiendo adjudicado $10,71 billones sobre un total de $14,4 billones.

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A su vez, obtuvo US$300 millones con la emisión de los bonos AO27 y AO28.

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