El dólar volvió a subir antes de conocerse la inflación de abril: las cotizaciones

A tan solo 24 horas de que se conozca el dato de la inflación que publicará el Indec este jueves a las 16, el dólar oficial y el dólar blue subieron sus precios y cotizaciones este miércoles, cortando así una tendencia a la baja que venía sosteniendo la moneda estadounidense en la semana.

El dólar oficial cerró este miércoles a $1365 para la compra y $1415 para la venta , aumentando así unos $10 respecto del cierre del día martes.

Se trata de un aumento en promedio del 0,74% según indicaron las pantallas del Banco Nación este miércoles. Se espera que el próximo cierre de la jornada del jueves sea emparentado con el dato de la inflación del mes de abril de 2026 que dará a conocer el Indec.

El dólar blue, al igual que el martes, volvió a subir en sus precios este miércoles según indicaron las pizarras de los sitios especializados.

El paralelo cerró a $1400 para la compra y $1420 para la venta. Esto implica una suba de $5 respecto del valor al cierre de la jornada de ayer, con una variación del 0,36% en las últimas 24 horas.

Mientras tanto, el dólar MEP cerró a $1425, con una suba del 0,66% en promedio.