El dólar volvió a bajar y blue volvió a subir: así quedaron las cotizaciones

En un martes marcado por la marcha federal universitaria, en defensa de la educación pública nacional que se realiza en distintos puntos de la Argentina, el dólar volvió a bajar y marca así su distancia del dólar blue. En las calles, miles de argentinos protestan por el desfinanciamiento a las instituciones educativas universitarias.

El dólar oficial cerró este martes a $1355 para la compra y $1405 para la venta, con una caída del 0,73% respecto del día lunes. Se trata de una baja de $10 en total comparando el inicio de la semana, en la que también había descendido en sus precios.

El lunes estuvo marcado no solamente con la caída del dólar, sino también con una baja importante del Riesgo País, que se mantiene este martes en los 498 puntos según indicaron los mercados internacionales.

El dólar blue, por su parte, sufrió un nuevo aumento este martes. Cerró a $1395 para la compra y $1415 para la venta según indicaron sitios especializados. Se trata de un aumento de $10, que corresponde a un orden del 0,72% respecto del día lunes.

Las acciones y los bonos operan con resultados negativos al promediar la rueda de este martes.

El panel MERVAL muestra una baja promedio de 1%, mientras que los ADRs en Nueva York observan caídas generalizadas.

Los bonos sufren una toma de ganancias tras las últimas subas y el riesgo país está en 498 puntos.