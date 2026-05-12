Caen bonos y acciones por la profundización de la crisis en Medio Oriente

Los bonos y las acciones argentinas iniciaron la jornada con bajas generalizadas tras la profundización de la crisis en Medio Oriente con los ultimátums cruzados entre Estados Unidos e Irán y el estancamiento de las negociaciones de paz.

De esta forma, se diluye el efecto positivo de la mejora en la calificación de la deuda argentina realizada por la Fitch Ratings.

El índice Merval cae un 1% con bajas generalizadas de las acciones, con las mayores bajas de los papeles de bancos como el BBVA (-2,9%), Macro (-3%) y Supervielle (-3,6%).

En tanto, los bonos en dólares ceden entre 0,1% y 0,3% y en pesos hasta un 0,4%.

De todas formas, el riesgo país medido por el J.P Morgan sigue por debajo de los 500 puntos básicos.

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Dólar sin cambios

El dólar, en tanto, arrancó el día sin cambios en sus principales variantes. El oficial que se vende en el Banco Nación cotiza a $1415 para la venta y el blue a $ 1405, en ambos casos sin variaciones.

En el segmento mayorista, en cambio, se verifica una baja de 0,25% y un valor de $1388 para la venta. Las alternativas financieras, en cambio, iniciaron el día son subas. El MEP sube 0,2% hasta $1428 y el CCL sube 0,9% hasta $1493,4.