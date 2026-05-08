Dólar: a cuánto llegará a fin de año, según los principales analistas de la city

El dólar oficial mayorista continúa con la pax cambiaria en el mercado, a pesar de algunos sobre saltos en la cotización de la divisa. Al cierre del jueves cotizaba a $1.395, lo que significa que, en lo que va del año, cae casi un 4%.

El Relevamientos de Expectativas de Mercado (REM) , que elabora el Banco Central (BCRA ), informó las estimaciones de la city para el tipo de cambio para el resto de lo que queda del año.

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.410 por dólar para el promedio de mayo de 2026, es decir, 39 pesos menos comparado con el REM anterior.

En mayo, la divisa estadounidense promediaría en los $1.410, lo que equivale a $39/USD menos comparado con el REM de marzo. En este segmento, el mercado sigue viendo una desaceleración para el tipo de cambio mayorista.

Pero para los meses próximos, los analistas del mercado observan un suba en la cotización. Su precio se ubicaría entre $1.437 y $1.579,

Para diciembre de 2026 se llegaría a un valor de $1.676, un 15,8% medido contra diciembre del 2025.

El REM del Banco Central contempla a 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina. Se realiza durante los últimos días hábiles del mes.

rem-bcra-dolar-mayo Expectativas de la cotización del dólar en el REM-BCRA de mayo. BCRA

Compras del BCRA

Esta calma del tipo de cambio oficial mayorista se dio en simultáneo con compras de dólares por parte del BCRA.

En lo que va del año, el Central sumó US$7.375 millones, lo que representa más del 70% del objetivo fijado para el año.