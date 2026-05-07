El dólar cortó su racha y subió $10 tras el anuncio del Súper RIGI de Javier Milei

El presidente de la Nación, J avier Milei, anunció este jueves que llevará al Congreso un nuevo proyecto al que bautizó como Súper RIGI para favorecer inversiones en sectores que nunca la habían tenido en la Argentina. La confirmación no trajo muchos detalles, pero generó movimientos en los mercados y el dólar subió.

El dólar oficial cerró hoy en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en la cotización de Banco Nación , una suba de $10 respecto del cierre de ayer.

De esta manera, la divisa estadounidense cortó con la racha descendiente que anotó desde el martes, cuando perdió $15 en total en el valor de su cotización.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.415 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue, tieso

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, sin haber registrado cambios en su precio.

Por su parte, el dólar mayorista anotó un incremento de 0,1% aunque continúa por debajo de los $1.400. Al cierre de la jornada subió hasta los $1.390 y se mantiene como el tipo de cambio con el menor precio.

En cuanto a los financieros, el MEP caía 0,67% hasta $1.430,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,56% hasta los $1.484,9.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$45.674 millones, al tiempo que compró US$45 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).