El dólar bajó $10 y se mantiene inestable en la primera semana de mayo

El dólar oficial bajó y el dólar blue subió. Luego del incremento del lunes, las cotizaciones no logran estabilidad en mayo.

En tan solo dos ruedas hábiles del mes de mayo, el dólar ha demostrado que mantiene aún la tendencia inestable que atrajo desde la última semana de abril. El lunes tuvo un incremento destacado y este martes retrocedió lo que había aumentado. Algo similar pasa en los países de la región.

En concreto, en Argentina, el dólar oficial cerró hoy a $1365 para la compra y $1415 para la venta según indican las pantallas del Banco Nación.

Se trata de un descenso de $10 respecto del cierre del lunes, día de la semana en el que inició con una suba en el mismo orden que lo dejó a $1425 tras el fin de semana largo por el Día del Trabajador.

dolares El dólar oficial baja, el dólar blue sube.

Un efecto similar ocurre en países como Brasil, Chile y Uruguay en el día de hoy, en los que se observó una caída del dólar estadounidense respecto del peso de cada nación de las mencionadas en la región.