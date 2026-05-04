El dólar oficial y el blue volvieron a subir este lunes

Luego del fin de semana largo por el Día del Trabajador, los mercados volvieron al ruedo con un dólar oficial que subió respecto de la cotización que se había registrado el día jueves, que fue el último día hábil de la pasada semana. Aquel día hubo una drástica baja, pero la moneda estadounidense se recupera.

Luego de esa caída contundente, el dólar oficial abrió este lunes con una suba de $10 en sus cotizaciones. Cerró la jornada a $1.375 para la compra y $1425 para la venta, con un incremento en promedio del 0,73% según marcaron las pantallas del Banco Nación en todo el país.

En paralelo, uno de los aspectos a tener en cuenta es el panorama internacional con el conflicto en Medio Oriente. Hoy el precio del petróleo sube a US$112 el barril ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La cotización del Brent avanza más del 3% y sostiene la tendencia al alza que mostró en las últimas semanas.

Además, en las últimas horas se conoció un ataque a un buque que trasportaba granos lo que agravó la situación.

El dólar blue en medio del conflicto

Por su parte, el dólar blue también subió este lunes en sus cotizaciones.

El paralelo quedó a $1385 para la compra y $1405 para la venta, bastante por debajo de la cotización del oficial, por lo que conviene comprar el blue, al menos en esta jornada.

La suba promedió el 0,36% según indicaron las pantallas del Banco Nación este lunes.