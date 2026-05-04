Dólar: cuál es el precio máximo que puede llegar en mayo sin intervención del BCRA

El dólar oficial mayorista registra una pax cambiaria en el mercado en 2026. Si bien el tipo de cambio tuvo una pequeña suba en abril, en lo que va del año cae cerca de 4%. A su vez, la cotización de la divisa se encuentra lejos del techo de la banda. El dólar cerró este lunes a $1.401 y quedó a 22% del techo de la banda que se ubicó en $1.710,59, según informó el Banco Central (BCRA). En tanto, el piso se colocó en $815,07.

Cabe recordar que el actual esquema cambiario, implementado a comienzos de 2026, actualiza mensualmente los límites de la bandas de flotación con el último dato disponible del IPC, en este caso para ajustar los valores en mayo se toma el 3,4% que arrojó la inflación de marzo.

De esta manera, el techo de la banda cambiaria para fines de mayo se ubicaría en torno a los $1.761 . En términos reales perdió un 16% en el primer cuatrimestre.

El tipo de cambio oficial, que había iniciado la semana pasada con una suba de 1,3%, revirtió completamente ese movimiento en las ruedas siguientes y cerró a la baja. En concreto, el spot retrocedió 0,6% hasta $1.391.

"En abril, punta a punta, subió 0,7%, aunque en promedio mostró una caída de 0,9%", remarcó Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

En lo que va del año, el dólar oficial mayorista registra una caída del 4%.

Compras del BCRA

En paralelo, el BCRA acumuló adquisiciones por US$2.770 millones en abril.

De esta manera, el saldo positivo del cuarto mes del año se posiciona como el más elevado de 2026 y el mayor desde abril de 2024 (US$3.345 millones). "Aunque en aquel entonces influido por un esquema cambiario más restrictivo para personas humanas, el diferimiento en el pago de importaciones y la presencia del dólar exportador", aclararon desde PPI.

Esta dinámica se dio aún en el marco de la pax cambiaria en la cotización del tipo de cambio. El mercado espera que en los próximos meses la liquidación del agro se sitúe en niveles altos con la cosecha gruesa y el BCRA aproveche la ventana de oferta de divisas en el mercado para acumular reservas.