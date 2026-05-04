Wall Street: los bonos suben, las acciones operan mixtas y el riesgo país se ubica en 540 puntos

Los activos argentinos Wall Street arrancan la semana con tendencia positiva. En la plaza local, el Merval opera en rojo.

Los mercados financieros se muestran muy volátiles en medio de las noticias que llegan desde Medio Oriente.

Los activos argentinos en Wall Street arrancan la semana con tendencia positiva, mientras que el riesgo país no logra comprimir. En la plaza local, el Merval opera en rojo y en el mercado cambiario el dólar extiende la pax cambiaria.

La deuda soberana en dólares sube en Nueva York, impulsada por el Global 2029. Los bonos bajo legislación local se mueven con mayorías en suba.

El riesgo país sube y se ubica en 540 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1,6%. Las acciones del panel líder se mueven con mayorías en rojo. La mayor caída la registra Banco Macro (-3,9%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos. Al alza empuja el ADR de Edenor (+2,2%).