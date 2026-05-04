Dólares: la liquidación del agro cayó 11% interanual en el primer cuatrimestre

La liquidación de dólares del agro cayó 11% en el primer cuatrimestre. Los datos surgen de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

De acuerdo a lo informado por las empresas agroexportadoras, la liquidación de divisas registraron en abril US$2.495 millones, un 23% más en relación a marzo y una caída del 1% respecto del mismo mes de 2025. Cabe recordar que abril es el primer mes completo marcado por la cosecha gruesa.

En el acumulado del primer cuatrimestre del año, el guarismo asciende a US$7.667 millones, un retrceso del 11% frente al mismo período del año pasado.

"El mes de abril se caracterizó por un crecimiento de arribo de camiones de maíz y girasol y la llegada de los primeros camiones de soja para procesamiento industrial y posterior exportación", resaltaron desde CIARA-CEC.

De esta manera, el saldo positivo del cuarto mes del año se posiciona como el más elevado de 2026 y el mayor desde abril de 2024 (US$3.345 millones). "Aunque en aquel entonces influido por un esquema cambiario más restrictivo para personas humanas, el diferimiento en el pago de importaciones y la presencia del dólar exportador", aclararon desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Esta dinámica se dio aún sin el impulso pleno de la cosecha gruesa. El mercado espera que en los próximos meses la liquidación del agro continúe en niveles alts y el BCRA aproveche la ventana de oferta de divisas en el mercado para acumular reservas.