Compra de dólares: los argentinos se "devoraron" el equivalente a casi tres Vaca Muerta

SI bien la compra de dólares para atesoramiento por parte de ahorristas minoristas registró una merma tras las elecciones de octubre del año pasado, los argentinos continúan con la demanda de divisas.

En marzo, adquirieron US$2.363 millones y vendieron US$466 millones, lo que arrojó un saldo neto positivo de US$1.897 millones.

En lo que va de 2026, los argentinos sumaron en términos netos US$6.188 millones en el primer trimestre. Es decir, superaron el superávit comercial que fue de US$5.298 millones en el mismo período y se "devoraron" casi el equivalente a tres Vaca Muerta: la balanza energética arrojó un superávit de US$2.405 millones en el acumulado de los primeros tres meses del año.

Desde la salida parcial del cepo, por mediados de abril de 2025, los individuos realizaron compras brutas superiores a los US$33.000 millones. En términos netos, el guarismo implicó adquisiciones por US$28.498 millones, según se desprende del Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que elabora el Banco Central (BCRA).

En términos netos, el desagregado mensual de la adquisición de billetes verdes implicó en 2025: abril US$1.937 millones, mayo US$1.954 millones, junio US$2.020 millones, julio US$3.041 millones, agosto US$1.860 millones, septiembre US$4.505 millones, octubre US$4.196 millones, noviembre US$1.088 millones y diciembre US$1.709 millones.

Este año la dinámica fue de la siguiente manera: enero US$2.203 millones, febrero US$2088 millones y marzo US$1.897 millones.

Dólar: récord en 2025 y perspectivas para 2026

El año pasado se batió un récord de dolarización por parte de los argentinos. Neteado, los argentinos se dolarizaron por US$22.310 millones.

Si se tiene en cuenta la demanda total del sector privado no financiero y los giros a cuentas en el exterior, es decir, lo que se conoce como Formación de Activos Externos (FAE), el guarismo se eleva a US$32.340 millones, el más alto del siglo. Desde abril del año pasado hasta marzo 2026, la fuga de capitales alcanzó los US$39.500 millones.

Para tener una perspectiva de a cuánto podría llegar este año, si se revisa los últimos datos del BCRA para un año no electoral hay remontarse al 2018, cuando los ahorristas minoristas fueron compradores netos por US$18.851 millones, un monto mayor a las inversiones anunciadas por el Argentina Week.