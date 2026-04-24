Vencimientos de deuda: cuántos dólares consiguió Luis Caputo para hacer frente al pago de julio

El ministro de Economía, Luis Caputo , ya consiguió más de US$1.000 millones mediante las emisiones del Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28). De esta manera, consiguió parte de los dólares necesarios para hacerle frente a los vencimientos de deuda en moneda extranjera de julio.

En sintonía con la lógica de "no volver a Wall Street", para los compromisos de julio el Gobierno ya obtuvo US$1.400 millones a través de la colocación del Bonar 2027 y del Bonar 2028 en las últimas licitaciones. La emisión contempla un límite máximo de US$2.000 millones para cada título.

En lo que va del año, la Secretaría de Finanzas obtuvo US$US$997 millones en las licitaciones del AO27 y US$434 millones por el AO28.

El objetivo principal de estas emisiones consistió en reforzar los depósitos en moneda extranjera del Tesoro Nacional en el Banco Central (BCRA9 y con esos dólares afrontar vencimientos de deuda.

Vencimientos de deuda de julio

El segundo vencimiento del año de la deuda soberana es el de julio. El equipo económico necesita juntar cerca de U$S 4.200 millones para salvar la fecha financiera.

Vencen cupones de los Bonares y Globales, y que este año comienza a liquidar capital e intereses.