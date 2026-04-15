En la licitación de este miércoles vencen 8,3 billones de pesos y el mercado espera que el Tesoro consiga un rollover por encima del 100%.

Licitación: Luis Caputo sale a renovar $8,3 billones y busca captar más divisas con los bonos en dólares.

El Tesoro enfrenta este miércoles un nueva licitación y buscará renovar vencimientos por $8,3 billones. En un contexto de alta liquidez, los analistas sostienen que la estrategia será extender duration de los bonos.

También, el ministro de Economía, Luis Caputo, sale a medir el apetito de los inversores por los bonos en dólares: Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28). Esos instrumentos son para juntar divisas y que el equipo económico pueda hacerles frente a los pagos de deuda de mitad de año en moneda extranjera.

El Gobierno ya obtuvo US$931 millones a través de la colocación del AO27 (US$747 millones) y el AO28 (US$184 millones).

Respecto a la licitación de este miércoles, desde Cocos Capital señalaron: "El menú vuelve a reflejar una estrategia clara: extender duration en sus vencimientos, al mismo tiempo que brindar mayor liquidez a títulos largos que actualmente evidencian poco volumen operado, dadas las reaperturas".

Y agregaron: "En este contexto, esperamos que el Tesoro busque un rollover superior al 100%, apalancado en un escenario de holgada liquidez"