Licitación: Luis Caputo sale a renovar $8,3 billones y busca captar más divisas con los bonos en dólares
En la licitación de este miércoles vencen 8,3 billones de pesos y el mercado espera que el Tesoro consiga un rollover por encima del 100%.
El Tesoro enfrenta este miércoles un nueva licitación y buscará renovar vencimientos por $8,3 billones. En un contexto de alta liquidez, los analistas sostienen que la estrategia será extender duration de los bonos.
También, el ministro de Economía, Luis Caputo, sale a medir el apetito de los inversores por los bonos en dólares: Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28). Esos instrumentos son para juntar divisas y que el equipo económico pueda hacerles frente a los pagos de deuda de mitad de año en moneda extranjera.
El Gobierno ya obtuvo US$931 millones a través de la colocación del AO27 (US$747 millones) y el AO28 (US$184 millones).
Respecto a la licitación de este miércoles, desde Cocos Capital señalaron: "El menú vuelve a reflejar una estrategia clara: extender duration en sus vencimientos, al mismo tiempo que brindar mayor liquidez a títulos largos que actualmente evidencian poco volumen operado, dadas las reaperturas".
Y agregaron: "En este contexto, esperamos que el Tesoro busque un rollover superior al 100%, apalancado en un escenario de holgada liquidez"
"El gobierno aprovecha el exceso de liquidez y las bajas tasas, para buscar rollear todo a plazos largos (2028 y 2029), en caso de conseguirlo podrá seguir despejando vencimientos y haciendo mas fáciles las licitaciones venideras", comentó Nicolás Cappella, analista financiero del grupo IEB.
Menú de instrumentos en la licitación
LECAP Y BONCAP
- 14/08/26 (S18G6) - nueva
LECER Y BONCER
- 29/09/28 (TZXS8)
- 28/03/29 (TZXM9)
TAMAR
- 26/02/27 (TMF27)
- 31/08/27 (TMG27)
Dólar Linked
- 30/06/28 (TZV28)
- Hard dólar
- 29/10/27 (AO27)
- 31/10/28 (AO28)
Canje:
- CER (TZXD6) por CER 31/03/2028 (TZXM8)
- CER (TZXM7) por nuevo CER 31/03/2028 (TZXM8)
- (Dual) TTS26 por nuevo TAMAR 25/02/2028 (TMF28)