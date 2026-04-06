Importación de GNL: dos empresas presentaron ofertas en la licitación que abrió el Gobierno

En momentos en que recrudece la guerra en el Golfo Pérsico y cae la oferta global de gas natural licuado ( GNL ), en Argentina avanza la licitación para la importación de esta energía. Es un dato clave especialmente en la previa del invierno, cuando suele ser más crítica la demanda de energía.

Este lunes, dos empresas presentaron sus propuestas técnicas en el marco de la licitación pública nacional e internacional para privatizar la importación y comercialización de gas natural licuado . El próximo lunes se completará el proceso con la apertura del "Sobre 2", con las propuestas económicas.

La producción de Vaca Muerta viene creciendo fuerte en los últimos años, sin embargo, pese a esa mejora en la oferta, el país debe importar unos 20 barcos de GNL para abastecer la demanda del invierno, porque aún está pendiente de construcción una parte relevante de la infraestructura para el transporte hasta los lugares de consumo en el país.

El proceso lo lleva adelante la empresa estatal Energía Argentina (ENARSA), con el objetivo de delegar en el sector privado la gestión del combustible que ingresa al país a través de la terminal de regasificación de Escobar durante los meses de mayor demanda invernal.

En la convocatoria se busca seleccionar a un “agente comercializador–agregador a cargo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y su comercialización como gas regasificado en el mercado interno”.

A través de esta gestión se reemplazará la gestión directa que el Estado realizaba habitualmente para obtener este recurso, abriendo el juego a que un operador privado asuma la responsabilidad de abastecer la red nacional con el gas proveniente de los buques metaneros, informó la agencia Noticias Argentinas, en base a información del Ministerio de Economía y ENARSA.

Cronograma

La información oficial establece que el lunes 13 de abril a las 9 se procederá a la presentación y apertura del Sobre 2, que contiene las ofertas económicas de las empresas que superen la instancia técnica. Se aclaró que el evento será transmitido por streaming a través del canal de YouTube de ENARSA.

Está previsto que la adjudicación final del contrato sea el martes 21 de abril, según los plazos estipulados en los pliegos.

En el contexto de la Ley de Bases, se prevé un plan de reformas estructurales del Gobierno Nacional, que incluye el actual proceso de licitación. La legislación habilita el “proceso de privatización de activos y actividades de ENARSA”, con el fin de avanzar en la “desinversión de participaciones y operatorias comerciales que pueden ser realizadas por el sector privado”, según se definió en comunicaciones oficiales previas.

Desde el Gobierno aclararon que esta política busca “retirar al Estado de operatorias comerciales que el sector privado puede realizar con mayor eficiencia”.

No es la única movida en este sentido. Para el próximo jueves 10 de abril está programada la apertura de ofertas técnicas para la venta del paquete accionario que el Estado Nacional posee en CITELEC, que es la sociedad que controla a la transportadora de energía eléctrica TRANSENER.

En este caso, el objetivo declarado es sustituir la “intermediación estatal por competencia y reglas claras” en todos los eslabones de la cadena de valor energética.