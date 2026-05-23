Cómo elegir una propiedad en un mercado con más oferta y oportunidades

Elegir una propiedad es, probablemente, una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. No solo por el peso económico que implica, sino por todo lo que representa: un proyecto, una inversión o el lugar donde construir una nueva etapa.

Pero en un mercado cada vez más dinámico, elegir bien ya no depende únicamente de que una propiedad “guste”. Hoy, la verdadera diferencia está en saber interpretar el contexto. Porque si algo cambió en el real estate, es que actualmente el desafío no pasa por encontrar opciones, sino por saber compararlas correctamente.

Hoy el mercado inmobiliario muestra señales claras de reactivación, aunque con una dinámica distinta a la de años anteriores. Durante 2025, la reaparición del crédito y la existencia de oportunidades impulsaron un mayor volumen de operaciones.

En 2026, en cambio, el movimiento comenzó a estar más asociado a otro fenómeno: muchos propietarios que durante años mantuvieron sus unidades en alquiler decidieron volcarlas al mercado de venta. Ese cambio generó un incremento del stock disponible y una mayor diversidad de opciones para los compradores.

Según un relevamiento propio elaborado sobre publicaciones activas en portales inmobiliarios, la cantidad de propiedades publicadas creció entre un 10% y un 15% interanual durante el primer trimestre de 2026, alcanzando en la Ciudad de Buenos Aires un volumen cercano a las 30.000 unidades activas.

PROPIEDADES2 Hoy el mercado inmobiliario muestra señales claras de reactivación. Archivo.

Este nuevo escenario redefine la toma de decisiones. Hoy hay más oferta, más opciones y, por lo tanto, más necesidad de analizar con precisión. Elegir bien una propiedad implica entender qué tipo de producto tiene mayor demanda, qué zonas tienen potencial de crecimiento y cómo se posiciona esa unidad frente a otras similares dentro del mercado. No se trata sólo de analizar la propiedad en sí, sino de entender contra qué compite.

El verdadero diferencial

Uno de los aspectos más importantes —a la vez más subestimados— es la relación entre el valor, calidad y metros cuadrados. En un mercado con mayor volumen de oferta, la diferencia entre una buena oportunidad y una decisión poco eficiente suele estar en el estado de la propiedad y en cómo se refleja en su valor.

Hoy se observa una brecha clara entre unidades a refaccionar y propiedades en excelente estado, tanto en precio por metro cuadrado como en velocidad de absorción. Mientras las primeras pueden representar oportunidades para perfiles más inversores o con visión de transformación, las segundas captan una demanda más directa, priorizando practicidad y menor intervención.

Entender esa diferencia —y saber cuándo conviene una u otra— es clave para tomar una decisión alineada con el objetivo de compra. Muchas veces, el verdadero valor de una propiedad aparece en variables menos evidentes: la distribución de los espacios, la calidad constructiva, la orientación, la luminosidad, el estado del edificio o el potencial de valorización futuro.

CASAS Hoy hay más oferta, más opciones y, por lo tanto, más necesidad de analizar con precisión. Archivo.

Lo que no siempre se ve en una propiedad

En un mercado con mayor nivel de oferta, la capacidad de analizar en profundidad cada alternativa se vuelve cada vez más importante. Dos propiedades pueden tener valores similares, pero ofrecer escenarios completamente distintos a mediano y largo plazo.

La calidad de construcción, el mantenimiento del edificio, el potencial de la zona o incluso la funcionalidad de los espacios son factores que muchas veces terminan definiendo una buena decisión de compra. Ahí es donde el análisis profesional permite identificar oportunidades reales que podrían pasar desapercibidas a simple vista.

El nuevo rol del asesor inmobiliario

En este contexto, el rol del asesor inmobiliario vuelve a cobrar protagonismo. Ya no se trata solamente de mostrar propiedades, sino de ayudar a ordenar decisiones en un mercado con más información y mayor complejidad.

Acompañar a un cliente implica aportar una mirada objetiva, filtrar alternativas con criterio y detectar oportunidades concretas que muchas veces no son evidentes a simple vista. Porque en definitiva, elegir bien una propiedad no es solamente encontrar la indicada, sino hacerlo con información, análisis y una mirada estratégica.

En un mercado que evoluciona constantemente, la diferencia no está solo en lo que se ve, sino en cómo se interpreta.

* Jan Kolonski, Chief Marketing Officer de Baigun Realty