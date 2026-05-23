25 de Mayo: qué pasará con los bancos y qué operaciones se podrán hacer el lunes feriado

El próximo lunes 25 de Mayo , feriado nacional por el aniversario de la Revolución de Mayo, los bancos permanecerán cerrados en toda la Argentina y no habrá atención presencial en sucursales. La medida alcanzará tanto a entidades públicas como privadas y también impactará en el mercado cambiario y bursátil, que suspenderán sus operaciones hasta el martes 26.

Desde el sector financiero recomendaron anticipar trámites importantes, especialmente extracciones de efectivo, depósitos y pagos con vencimiento programado para esa fecha. Además, no habrá operaciones de compra y venta de dólar oficial ni transferencias internacionales durante toda la jornada.

La receta de guiso de mondongo que estabas esperando para este 25 de Mayo

A pesar del cierre de bancos, los usuarios podrán seguir utilizando distintos canales automáticos y digitales para realizar operaciones habituales.

Entre los servicios que continuarán habilitados se encuentran:

Extracción de dinero en cajeros automáticos

Transferencias inmediatas entre cuentas

Pagos con tarjeta de débito y crédito

Uso de billeteras virtuales

Consultas de saldo y movimientos

Pago electrónico de servicios e impuestos

Constitución de plazos fijos digitales

Operaciones desde home banking y apps bancarias

Las transferencias bancarias inmediatas seguirán funcionando normalmente durante el feriado, aunque algunas acreditaciones vinculadas a operaciones bursátiles o trámites específicos podrían impactarse recién el martes 26, cuando vuelva la actividad financiera.

Feriado del 25 de Mayo: qué pasará con el dólar y el mercado cambiario

Uno de los principales cambios durante el feriado será la suspensión de la actividad cambiaria oficial. El lunes 25 de mayo no habrá cotización del dólar oficial ni operaciones de compra y venta de divisas en bancos.

Tampoco estarán disponibles:

Operaciones de dólar ahorro

Transferencias internacionales

Transacciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC)

Actividad bursátil oficial

En paralelo, algunas plataformas digitales y exchanges de criptomonedas podrían seguir operando con normalidad, ya que funcionan las 24 horas y no dependen del calendario bancario tradicional.

Qué pasa con los vencimientos durante el feriado bancario

En el caso de tarjetas de crédito, préstamos o servicios con vencimiento el 25 de Mayo, las entidades financieras suelen trasladar automáticamente la fecha al siguiente día hábil sin aplicar recargos.

De todos modos, especialistas recomiendan revisar las condiciones informadas por cada banco y verificar los pagos programados para evitar inconvenientes durante el feriado nacional.