La Libertad Avanza llama a un "Cabildo Abierto por la Libertad" en los 135 municipios bonaerenses

La Libertad Avanza calienta motores con vista al 2027 en la provincia de Buenos Aires ; el feriado del 25 de Mayo hará una demostración de fuerza territorial simultánea en los 135 municipios . La tropa violeta montará un "Cabildo Abierto por la Libertad" frente a los Concejos Deliberantes para hablar con vecinos y poder armar “el mapa del descontento bonaerense”

La estrategia de La Libertad Avanza bonaerense es clara, mostrar con sus diputados, senadores, concejales y consejeros escolares territorialidad en la provincia de Buenos Aires . Lo hacen en feriado para que la actividad no interfiera con las responsabilidades institucionales que tienen legisladores y funcionarios libertarios.

La tropa violeta, apostada en puntos estratégicos de cada uno de los 135 municipios , hablará con vecinos para registrar de primera mano las quejas en infraestructura, tasas municipales, salud y seguridad.

El objetivo es recolectar las demandas de los ciudadanos bonaerenses para armar un mapa real del descontento de la provincia de Buenos Aires .

Disparos directos a los intendentes

Fuentes de la conducción de La Libertada Avanza bonaerense, en diálogo con MDZ tiraron munición gruesa hacia los gobiernos municipales "En muchos municipios hay una falta de gestión alarmante y una dinámica política con escasa participación ciudadana y alejada de las demandas reales".

Los armadores libertarios de la provincia de Buenos Aires buscan darle una mística patria a la movida, asociando la fecha patria con la narrativa del Gobierno nacional. "Así como aquel 25 de Mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la Provincia".

Asimismo, afirmaron que la convocatoria del 25 de Mayo en cada uno de los 135 municipios "apunta a recuperar ese espíritu fundacional” e invitaron a los ciudadanos bonaerenses a acercarse a “las mesitas” para aportar ideas, propuestas y dejar sus reclamos.

El mapa del descontento bonaerense

La movida libertaria en la provincia de Buenos Aires, no deja de ser una gran encuesta a cielo abierto. Ya que los datos y reclamos que se junten de cada uno de los 135 municipios serán procesados y analizados por la conducción de La Libertad Avanza bonaerense

Con esa radiografía en mano, los bloques libertarios de concejales y legisladores bonaerenses, planean elaborar una catarata de proyectos tendientes a mejorar la vida de los habitantes de cada uno de los 135 municipios.

El argumento es simple: “los intendentes no escuchan y no dan respuestas. Nosotros escuchamos y buscamos respuestas con proyectos que sirvan a los vecinos”, sostuvo la fuente consultada en la conducción libertaria bonaerense.