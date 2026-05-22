Feriado del 25 de Mayo: cómo funcionará el transporte público en el AMBA

El transporte público del AMBA tendrá horarios especiales este lunes 25 de Mayo por el feriado nacional. Tanto los subtes como los trenes y colectivos funcionarán con menor frecuencia durante toda la jornada, por lo que se esperan mayores tiempos de espera y menos servicios disponibles.

La medida afectará a miles de usuarios que se movilizan entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, especialmente durante la mañana y la noche, cuando habrá cronogramas similares a los de domingos y feriados.

El transporte público del AMBA funcionará con horarios especiales durante el 25 de mayo. Foto: Municipalidad de Córdoba

El Secretario de Transporte de la Nación desmintió las afirmaciones de la Red Federal de Intendentes sobre un posible aumento en el subsidio al AMBA. Foto: Municipalidad de Córdoba

La red de Subte de Buenos Aires comenzará a operar desde las 8:00 y mantendrá un esquema reducido durante todo el día.

Estos serán los últimos horarios previstos para cada línea:

Línea A: último servicio desde San Pedrito a las 22:08 y desde Plaza de Mayo a las 22:36

Línea B: desde Rosas a las 22:00 y desde Alem a las 22:31

Línea C: desde Constitución a las 22:21 y desde Retiro a las 22:34

Línea D: desde Congreso de Tucumán a las 22:00 y desde Catedral a las 22:31

Línea E: desde Plaza de los Virreyes a las 21:56 y desde Retiro a las 22:28

Línea H: desde Facultad de Derecho a las 22:29 y desde Hospitales a las 22:51

Qué pasará con el Premetro

El Premetro también funcionará con cronograma especial por el feriado.

El primer servicio partirá desde Intendente Saguier a las 8:00. En tanto, la última formación hacia Centro Cívico Lugano saldrá a las 21:00, mientras que el ramal hacia General Savio finalizará a las 20:47.

Cómo funcionarán trenes y colectivos en el AMBA

Las líneas de trenes metropolitanos y colectivos circularán con frecuencias reducidas y esquema de feriado, similar al que suele aplicarse los domingos.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan consultar los horarios actualizados antes de viajar y prever posibles demoras durante toda la jornada.