Feriado del 25 de Mayo: cómo funcionará el transporte público en el AMBA
El transporte público del AMBA tendrá horarios especiales este 25 de Mayo. Cómo funcionarán subtes, trenes y colectivos.
El transporte público del AMBA tendrá horarios especiales este lunes 25 de Mayo por el feriado nacional. Tanto los subtes como los trenes y colectivos funcionarán con menor frecuencia durante toda la jornada, por lo que se esperan mayores tiempos de espera y menos servicios disponibles.
La medida afectará a miles de usuarios que se movilizan entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, especialmente durante la mañana y la noche, cuando habrá cronogramas similares a los de domingos y feriados.
Cómo funcionarán los subtes el 25 de Mayo
La red de Subte de Buenos Aires comenzará a operar desde las 8:00 y mantendrá un esquema reducido durante todo el día.
Estos serán los últimos horarios previstos para cada línea:
- Línea A: último servicio desde San Pedrito a las 22:08 y desde Plaza de Mayo a las 22:36
- Línea B: desde Rosas a las 22:00 y desde Alem a las 22:31
- Línea C: desde Constitución a las 22:21 y desde Retiro a las 22:34
- Línea D: desde Congreso de Tucumán a las 22:00 y desde Catedral a las 22:31
- Línea E: desde Plaza de los Virreyes a las 21:56 y desde Retiro a las 22:28
- Línea H: desde Facultad de Derecho a las 22:29 y desde Hospitales a las 22:51
Qué pasará con el Premetro
El Premetro también funcionará con cronograma especial por el feriado.
El primer servicio partirá desde Intendente Saguier a las 8:00. En tanto, la última formación hacia Centro Cívico Lugano saldrá a las 21:00, mientras que el ramal hacia General Savio finalizará a las 20:47.
Cómo funcionarán trenes y colectivos en el AMBA
Las líneas de trenes metropolitanos y colectivos circularán con frecuencias reducidas y esquema de feriado, similar al que suele aplicarse los domingos.
Por ese motivo, las autoridades recomiendan consultar los horarios actualizados antes de viajar y prever posibles demoras durante toda la jornada.