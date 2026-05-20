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25 de Mayo: probá esta receta de carbonada criolla que es totalmente deliciosa

La carbonada criolla es la receta ideal para celebrar el 25 de Mayo. Descubrí cómo preparar este tradicional y reconfortante plato argentino.

Candela Spann

Receta tradicional fácil para festejar este 25 de Mayo

Receta tradicional fácil para festejar este 25 de Mayo

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta de carbonada criolla es ideal para quienes buscan una comida tradicional, abundante y llena de sabor. La combinación de carne, verduras y un toque dulce crea un plato muy reconfortante y típico de la cocina argentina. Es una delicia perfecta para días frescos y festejos patrios. ¡Manos a la obra!.

Una receta reconfortante para compartir
Una receta reconfortante para compartir

Una receta reconfortante para compartir

Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Carne vacuna — 700 gramos
  • Papa — 3 unidades
  • Batata — 2 unidades
  • Zapallo — 500 gramos
  • Choclo — 2 unidades
  • Cebolla — 1 unidad
  • Morrón rojo — 1 unidad
  • Tomate triturado — 400 gramos
  • Caldo de carne — 1 litro
  • Duraznos secos o pasas de uva — 80 gramos
  • Aceite — 30 mililitros
  • Pimentón — 5 gramos
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear una carbonada criolla deliciosa

1- Cortar la carne vacuna en cubos.

2- Pelar y cortar las papas, las batatas y el zapallo en trozos.

3- Cortar el choclo en ruedas.

4- Picar la cebolla y el morrón rojo.

5- Rehogar los vegetales en el aceite hasta que estén tiernos.

6- Agregar la carne y cocinar hasta dorar.

7- Incorporar el tomate triturado y el pimentón.

8- Agregar las verduras, el caldo de carne y los duraznos secos o pasas de uva.

9- Cocinar a fuego bajo hasta que todos los ingredientes estén tiernos y la carbonada espese.

10- Condimentar con sal y pimienta y servir caliente.

Este 25 de Mayo festejá con esta receta
Este 25 de Mayo festejá con esta carbonada criolla

Este 25 de Mayo festejá con esta carbonada criolla

De la cocina a la mesa

La carbonada criolla es uno de los platos más tradicionales y representativos de la cocina argentina. Esta receta combina carne, verduras y frutas secas para lograr un equilibrio único entre sabores dulces y salados. Es ideal para días fríos, reuniones familiares y celebraciones patrias como el 25 de Mayo. Además, su cocción lenta permite que todos los ingredientes se integren perfectamente, logrando una textura suave y un caldo lleno de sabor. Esta carbonada casera es abundante, nutritiva y perfecta para disfrutar una comida bien criolla y reconfortante. ¡A disfrutar!.

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