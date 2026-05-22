¿Viene el Papa? Javier Milei anunció "una buena noticia para el pueblo argentino" en primavera

El presidente Javier Milei hizo un sugestivo anuncio en redes sociales, en donde deslizó que está confirmada la llegada al país del papa León XIV para los últimos meses del año.

El mandatario se reunió esta mañana con el canciller Pablo Quirno en la Quinta de Olivos. Al término, el funcionario subió una foto con el líder libertario y escribió: "Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…! Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC".

El jefe de estado se acopló a esa publicación y posteó: "Se viene". Acto seguido, puso dos emoticones de leones, en otra señal al posible arribo del Sumo Pontífice, sucesor del Papa Francisco .

El cónclave en Olivos se enmarca en días importantes en la relación del Gobierno y la cúpula religiosa. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , y el canciller recibieron en las últimas horas a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. “Fue un espacio de diálogo e intercambio conjunto”, señalaron desde el Gobierno, en un encuentro con la Iglesia que se dio días antes del Te Deum por el 25 de mayo.

García Cuerva reconoció que “la idea del Papa León XIV es visitar a la Argentina" en los próximos meses e incluiría otros países de la región, como Uruguay y Brasil.

“Habrá algunos lugares que serán significativos y todos tendremos que entender que viene a visitar al pueblo argentino y que tratará de acercarse a los lugares más paradigmáticos”, anticipó.

En ese sentido, el intendente del departamento uruguayo de Florida, Carlos Enciso, aseguró este viernes que León XIV visitará Argentina, Uruguay y Perú en la "primera quincena" del próximo mes de noviembre, cuyo recorrido ya estaría "en la agenda de los viajes del Papa de este año".

"Le hicimos una invitación a León XIV en noviembre, un poco ratificando la invitación al nuevo Papa y por supuesto hicimos un seguimiento diplomático e institucional", añadió.

El Gobierno prevé un mensaje hostil de la Iglesia en cuanto al diagnóstico social y buscó mitigar esos cuestionamientos con este acercamiento realizado esta semana. Está estipulado que Pettovello viaje la semana que viene al Vaticano, donde explicará cuáles son las políticas sociales que viene aplicando la gestión libertaria.