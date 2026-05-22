Axel Kicillof presionado porque Cristina Kirchner no lo quiere y el resto del peronismo no lo entiende

“ El próximo candidato del peronismo saldrá de una gran PASO en la que competirán Axel Kicillof contra dos o tres candidatos más . Uno puede ser Sergio Uñac, el otro el propio Sergio Massa o quien lo reemplace tipo Jorge Brito y por último habrá que ver qué decide La Cámpora, si se queda o arma de nuevo Unidad Ciudadana”, reflexionaba un funcionario bonaerense días atrás.

La lista es larga y se agregan el gobernador Gustavo Saenz, con muy buen vínculo con el mileísmo, o el no pastor Dante Gebel. A pesar de la pluralidad de ofertas, “el tiempo que falta” o la situación del gobierno nacional para hacer que tal o cual proyecto se encamine con más fortaleza, la gran pregunta que todos se hacen, inclusive lo que quieren verlo brillar, es: ¿Por qué Axel es tan Axel?

Este interrogante no tiene respuesta para quienes pretendan que sea “más peronista”, sino que quieren que adopte sus usos y costumbres. Compartir asados, quedarse hasta que las velas no ardan en tertulias políticas y armar un esquema de relaciones que exceda lo formal y cortes.

Si bien puede ser una virtud en muchas partes del mundo, para el peronismo en general, su personalidad no genera vínculos estrechos. Le gusta el fútbol, pero no lo practica, su vida es “lineal”, con una misma mujer y sin controversias familiares y, fundamentalmente, el compañerismo que siente es algo diferente al que pretenden siempre los herederos de Juan Domingo Perón. En él es algo más típico del mundo secundario – universitario.

Lo que sí todos le reconocen que su pátina de honestidad no es casual. Es un trabajo casi cotidiano basado, fundamentalmente, en no estar tan cerca de aquellos a los que no puede confiarle el día a día. Ese “compañerismo” que en algunos casos suele transformarse en complicidad.

Según una de las consultoras más requeridas de la actualidad, “hoy hay tres dirigentes reconocidos como honestos. Myriam Bregman, Patricia Bullrich y Axel”, aunque a este último se le complica como gobernador trasladar ese plus.

“Es que en los focus aparece fuertemente una idea: que no termina de hacerse cargo de sus responsabilidades. Su discurso anti Milei debe transformarse en una acción concreta para resolver problemas”, sostiene la misma fuente.

Conducción, herencia y el camino al poder

Ayer, uno de los más sabios dirigentes gremiales, amante de las largas tertulias gastronómicas, reconoció que habla muy seguido con Kicillof. Quiere que arranque, pero suele agarrarse la cabeza cuando luego ve que “siempre está en consulta… En el peronismo o conducís o te llevan puesto”, le dijo a un testigo privilegiado en ese mismo encuentro.

Algo de eso le había dicho, hace un año, Jorge Ferraresi tras una reunión política del Movimiento Derecho al Futuro. Eran tiempos en los que debía decidir qué hacer con sus “primos” de La Cámpora, previa al armado de listas de las elecciones desdobladas de 2025. “No consultes más… Acá vas a tener veinte opiniones diferentes… Decidí y nosotros te seguimos, así trabajamos”, le dijo. Faltaba que le hubiera sentenciado. “Esto es el peronismo”.

Hace unas semanas, algo parecido terminó pensando Emilio Monzó tras haberse reunido con Kicillof en la Gobernación. “Todavía no piensa como conquistador… Parece estar cómodo en su rol de heredero”. Efectivamente, todo lo que consiguió lo hizo en función de la delegación realizada por Cristina Fernández de Kirchner. El Ministerio de Economía, primero, la Gobernación, después. No obstante, él hizo mucho de sí para tener esta realidad, que en su entorno se quejan porque “todos lo subestiman”.

Cuando la ex presidenta y jefa indiscutida de ese espacio había preguntado cuál de todos los intendentes quería ponerse el saco de candidato para reemplazar a María Eugenia Vidal, en 2019, nadie se hizo cargo. Creían que Mauricio Macri y la ex gobernadora iban a tener un mandato más. Fue en ese momento que autorizó a Kicillof a andar en el Clío con Carlos “Carli” Bianco como chofer. Y, un año después, era gobernador electo.

En todo ese tiempo el entonces candidato no los consultaba casi por nada, a pesar de que todos ponían tiempo y recursos en post de su pretensión electoral. Terminada la elección, los reunió y les presentó a su gabinete, auténticos desconocidos para la mayoría de los jefes comunales.

Esa relación se modificó recién con la derrota electoral de 2021. Fue cuando le impusieron a Martín Insaurralde como Jefe de Gabinete y éste, a su vez, sumó a Leonardo Nardini al frente de Obras Públicas. El mundo sabe como terminó todo eso.

El ser el único con “caja”, podría haberle habilitado una nueva oportunidad para mejorar las relaciones con los intendentes. Sin embargo, y a pesar de ser el único con posibilidades de anunciar fondos frescos, lo sigue haciendo con el método orgánico, sin comida ni ambiente festivo de por medio.

Tampoco se anima a abrirle de nuevo el gabinete a un intendente, aunque podría haberlo hecho como “mojada de oreja” a sus tortuosos socios de La Cámpora. Ariel Sujarchuk, quien hace tiempo se alejó del ecosistema conducido por Máximo Kirchner y su madre, fue nombrado presidente de un organismo de consulta y planificación para la Economía del Conocimiento, pero dependiente del ministro de Producción e Innovación, Pablo Costa.

Ariel Sujarchuk, de Escobar Ariel Sujarchuk continuará a cargo del municipio de Escobar y presidirá el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento.

Sujarchuk fue el primero que dirigió el municipio que conduce, Escobar, hacia la introducción de mecanismos virtuales y con Inteligencia Artificial para aplicarlos en la gestión cotidiana. Ex Secretario de Economía del Conocimiento en un breve período del gobierno de Alberto Fernández, ahora tendrá una función sin sueldo ni lugar en el organigrama provincial. “No podíamos agregar nada cuando estamos en crisis”, acordaron con Kicillof.

El mismo Sujarchuk había convocado a un conjunto de intendentes, hace quince días, a discutir con el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la necesidad de crear una ley para determinar alcances y presupuestos de lo que hecho están haciendo las Policías Municipales de prevención. Para este reclamo tampoco hubo respuestas. El otro “intendente” que podría ser incorporado como asesor, sin sueldo pero con funciones, es Alberto Descalzo.

Más allá de esta “calma” observada en el pan peronismo, donde hay gobernadores que se desmarcan del rol de opositores para que le sigan girando fondos, como los de Tucumán Catamarca y Salta, entre otros, quienes si empezaron a activar otro tipo de reclamos fueron el intendente de General San Martín, Fernando Moreira, y el ministro Gabriel Katopodis.

Luego de un encuentro en el que reclamaron por el cierre de 25.000 empresas, realizado en un parque municipal ubicado a metros de la General Paz, se trasladaron a uno de los puentes que conecta la Provincia con la Ciudad y fueron repelidos por la Gendarmería. La cosa no pasó a mayores, aunque muchos manifestantes, incluido el ministro, quedó en medio de los golpes.

La situación no está para promover este tipo de desafíos, menos en el límite del Conurbano.