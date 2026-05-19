Axel Kicillof acusó a Javier Milei de ser "criminal" por cortar programas de salud, mientras intendentes reclamaron deudas provinciales

Axel Kicillof reunió a más de 70 intendentes para denunciar el "abandono criminal" de Javier Milei a la salud pública . Con estadísticas negativas, reveladas por el ministro de salud bonaerense Nicolas Kreplak, el gobernador confirmó su participación en la marcha federal de Salud . Mientras, los jefes comunales de la oposición, afirmaron que la motosierra también la pasa la provincia.

“La cumbre sanitaria” de la gobernación sirvió para ponerle cifras oficiales al desgaste del sistema público. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue el encargado de exponer, responsabilizando al Gobierno nacional, de los datos alarmantes del sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires.

Según Kreplak, el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Salud de la Nación sufrió una reducción del 40% respecto de 2023, sumado a un último recorte de $63 mil millones que golpea de lleno la provisión de vacunas, programas de salud sexual y medicamentos oncológicos.

El ministro de Salud provincial, afirmo que la consecuencia directa del recorte en salud del Gobierno nacional se siente en las guardias: unas 742.000 personas perdieron su cobertura de obra social o prepaga en el último período. Ante este escenario, la ocupación de camas de terapia intensiva en los hospitales públicos del conurbano esta entre un 80% y 90%. "La salud en la provincia de Buenos Aires y en todo el país está en una situación terminal", sostuvo el ministro de Axel Kicillof .

Kicillof eleva la tensión con la Casa Rosada

Fiel a su estilo de confrontación directa con el presidente Javier Milei, el gobernador bonaerense no ahorró calificativos para describir el impacto que provoco en la provincia el ajuste sanitario.

Axel Kicillof asoció de forma directa la crisis de recursos con el empeoramiento de los indicadores básicos de salud y acusó al Ejecutivo nacional de desatender sus obligaciones esenciales. “Las políticas de salud y de abandono de la salud del gobierno de Javier Milei, matan. Es criminal lo que está pasando”, lanzó el gobernador.

Remarcando que la mortalidad infantil subió un 6% desde el inicio de la gestión libertaria, argumentando que no se trata de apreciaciones políticas sino de estadísticas duras de "reducción, de quita, de achicamiento y abandono". Según el informe presentado por Kicillof se registra un aumento del 3,25% en la mortalidad infantil global y un 37% de suba en la mortalidad materna, combinados con severas demoras en la entrega de vacunas esenciales como la BCG, Triple Viral y dosis antigripales.

Los intendentes opositores hablaron de las deudas en salud de la Provincia

Mientras el peronismo bonaerense cierra filas para marchar a Plaza de Mayo exigiendo el pago de una deuda, que calculan en 16 billones de pesos, los intendentes opositores del interior bonaerense, si bien reconocen el recorte en salud del Gobierno nacional, hablan de las deudas en salud de la provincia que Axel Kicillof “omitió” en el informe.

En diálogo con MDZ, el jefe comunal radical de General Viamonte, Franco Flexas, dijo: “ Venimos en representación del Foro de intendentes radicales, creemos que es necesario participar de toda reunión institucional. Escuchamos los números que la provincia tiene, en algunos se acerca y en otros es peor en los municipios donde tenemos que cubrir la demanda de nuestros vecinos en los hospitales municipales. El problema es estructural y ojalá en algún momento nos sentemos a solucionar esto”.

En cuanto a las deudas de la provincia, Flexas afirmó: “Siempre hablamos con el gobernador de las deudas y siempre nos patean el tema. La deuda de IOMA con los municipios viene muy atrasada. Tenemos un faltante de pago entre IOMA y programas provinciales de salud entre nueve meses y un año”.

Por otra parte, el intendente de General Viamonte despegó a los jefes comunales boinas blancas de la marcha federal de la salud convocada para este miércoles por el peronismo y la izquierda. “Vinimos institucionalmente a escuchar y acompañar los problemas estructurales que tiene la provincia. Creemos que hay instancias más partidarias que no son de muerto espacio”, dijo.

Por su parte el intendente vecinalista de Villarino, Carlos Bevilaqcua, puso a los gobiernos nacional y provincial en la misma bolsa del ajuste fiscal. “Si te tienen que enviar fondos y no te los envían, hay un responsable. Es decir, hay recortes que hizo Provincia y otros que hizo Nación, y los dos deben tener sus razones para hacerlo. Acá no hay un solo gobierno responsable, como te quieren vender de los dos lados ”, afirmó Bevilaqcua.

IOMA en la mira: la oposición exige respuestas en la Legislatura

Para colmo de males, en el tablero sanitario de Kicillof, los diferentes bloques opositores de la Legislatura bonaerense pusieron en la mira al titular de la obra social de los estatales bonaerenses. Las deficiencias del IOMA, que complican a sus más de 4 millones de afiliados, es un tema recurrente de la oposición desde que Axel Kicillof asumió la gobernación a fines del 2019 y del cual el gobierno provincial no da respuestas.

Los afiliados a la obra social de los estatales bonaerenses sufren las consecuencias de la pelea del directorio de IOMA con la Federación de Médicos de la provincia de Buenos Aires Foto: Portal Diputados Bonaerenses Los afiliados a la obra social de los estatales bonaerenses sufren las consecuencias de la pelea del directorio de IOMA con la Federación de Médicos de la provincia de Buenos Aires Foto: Portal Diputados Bonaerenses

Lo diferentes bloques opositores presentaron varios pedidos de interpelación e informes al titular de IOMA, Homero Giles. El último pedido de interpelación fue presentado hace menos de una semana en conjunto por los bloques UCR Cambio Federal, el PRO y la Coalición Cívica.

Lo exsocios de Juntos por el Cambio argumentan una "problemática estructural" motorizada por demoras en autorizaciones médicas, cortes de tratamientos y faltas graves en remedios de alto costo. Motivo por el cual piden que Homero Giles acuda al recinto de la Cámara Baja a dar explicaciones.

En paralelo, el bloque UCR-Unión Cívica Radical, comandada por Alejandra Lordén, presentó un pedido para la creación de una Comisión Bicameral de Fiscalización, Saneamiento y Normalización que audite el manejo de recursos de la obra social de los estatales bonaerenses . "Buscamos poner fin a la crisis estructural que tiene el IOMA y que deja a miles de afiliados en situación de abandono", alertaron desde el otro bloque boina blanca.