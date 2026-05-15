Con el traje de "presidenciable" y en medio de la feroz interna, Axel Kicillof le envió señales al kirchnerismo

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , sostuvo este viernes que “no hay que perder el tiempo en internas” y en un mensaje a sectores del PJ que sugieren mantener la austeridad económica aseguró que “no hay nada que copiar” del gobierno de Javier Milei .

Al encabezar en Ensenada el acto de lanzamiento de la rama “Mujeres y diversidades” de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el mandatario provincial cuestionó la frase de que “las mujeres se pasaron dos o tres pueblos” y por el contrario aseguró que “falta mucho por hacer en materia de igualdad y reconocimiento”.

En tanto, afirmó que Javier Milei “no cuida el empleo” y que solo se dedica a “cuidar un solo empleo, el de (el jefe de Gabinete, Manuel) Adorni”.

“Milei no cuida el empleo, pero cuida un empleo que es el de Adorni que no hace obra pública. Hizo una sola obra pública con la de todos y es una cascada”, ironizó.

En otro orden, Kicillof dijo que “el relato de este Gobierno, su relato oficial, está basado en la mentira sistemática”.

“Dicen que no hay alternativa, que el sufrimiento es necesario para crecer, que esto es una tragedia natural o un terremoto por el que hay que pasar inexorablemente. Es mentira. Lo que pasa en la Argentina es el resultado de decisiones políticas y por lo tanto se puede cambiar con otras decisiones políticas”, aseveró.

Por último, pidió dejar a un lado la resignación y ampliar la construcción de la fuerza social más allá del peronismo y de la provincia de Buenos Aires.

“No hay que encerrarnos. No hay que perder el tiempo en internas”, expresó, en una referencia a las provocaciones recibidas de parte de La Cámpora.

“Hay que ser humildes y generosos. Por eso, la construcción, más allá de alguna identidad política, más allá de la provincia de Buenos Aires porque no alcanza…necesitamos construir una fuerza nacional, amplia, federal. Que esa fuerza no tenga centros ni controles remotos. Necesitamos una construcción donde cada provincia y cada sector tenga voz, participación y voto”, planteó.

Sobre políticas de género

A lo largo de su discurso, Axel Kicillof defendió las políticas de género que enarbola su gestión y lo contrastó con el vaciamiento que le adjudica a la administración nacional.

Axel Kicillof, sostuvo que el gobierno de Javier Milei “basó su primer año de gestión, además de su campaña, en una burla permanente al movimiento de las mujeres, y por eso, “lo convirtió en uno de sus blancos sistemáticos y favoritos”.

“Además de los insultos, va quedando claro que este Gobierno no vino solo a aplicar un ajuste económico, vino a intentar cambiar -con ese nombre de ‘batalla cultural’- el alma de nuestro pueblo”, consideró.

Según dijo, “para aplicar su ajuste y su proyecto necesitan cambiar el alma, la cultura y la tradición de nuestro pueblo”.

“Quieren instalar a la crueldad, al totalitarismo, al ‘sálvese quien pueda’, al odio al otro, al desprecio al diferente”, cuestionó Kicillof.

“Ese experimento de desintegración social tienen un capitulo central que es el ataque sistemático contra las mujeres y las diversidades, contra sus luchas que son nuestras luchas, contra sus derechos y conquistas”, afirmó.

Como ejemplos, mencionó la eliminación de la galería de las mujeres en la Casa Rosada, y la supresión del Ministerio nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidades.

“Le digo a mis compañeros peronistas varones: tengamos más humildad, demos menos lecciones desde las redes, y tengamos en cuenta que desde que llegó Milei la vanguardia de la resistencia de la oposición a este modelo la tuvieron siempre las mujeres”, aseguró. E insistió en que “son las que más rechazo tiene a estas políticas del odio, del desprecio y del abandono”.

“Cuando hay ajuste, cuando hay violencia, cuando se pierden los derechos, son las mujeres las que primero sienten el impacto pero sobre todo las que primero se organizan para enfrentarlo”, agregó.

En ese sentido, Kicillof invitó a las mujeres a que “vengan a ponerse al frente de la construcción de otra Argentina, de otra alternativa colectiva, democrática y popular”.

El gobernador bonaerense cuestionó a “la derecha” por su intento de “convencer a la Argentina y a las fuerzas políticas de que la igualdad llegó demasiado lejos, de que las mujeres se pasaron dos o tres pueblos”.

“Se equivocan los que piensan así porque yo creo que es exactamente al revés. Falta muchísimo para conquistar en materia de dignidad. Falta mucho por hacer en materia de igualdad. Falta mucho para hacer también en reconocimiento”, admitió.

“Hay demasiada violencia, demasiada injusticia, demasiada brecha salarial, demasiadas tareas invisibilizadas, demasiadas mujeres sosteniendo hogares enteros en soledad, demasiadas diversidades expulsadas o discriminadas”, enumeró.

El mensaje a la militancia

Por estas razones, Axel Kicillof le sugirió a otros sectores del peronismo que abandonen la idea de que a Javier Milei hay que “imitarlo”, ya sea en la idea de que “las mujeres se pasaron dos pueblos” o en la política económica de ajuste fiscal.

“A Milei hay que ganarle, no hay que imitarlo en nada. Ni en su violencia ni en el ninguneo, ni en la discriminación”, apuntó.

“La extrema derecha no tiene nada, pero nada para enseñarnos. No hay nada para copiar. No están generando ningún orden, ningún equilibrio, al contrario. Están causando caos, una inmensa angustia y dolor en toda la sociedad”, sentenció.

“No nos van a convencer de que el problema principal son Milei y sus secuaces pero que están bien sus políticas. En ningún aspecto vamos a copiar ni la política macro ni mucho menos la intolerancia”, aclaró.

Para el gobernador bonaerense, “cuando atacan a la educación sexual, al feminismo y a la diversidad, están atacando a una idea de una sociedad más libre, más igualitaria y más humana”.

“No se trata de un debate en redes sociales entre peronistas, progres y alguna otra etiqueta. Se trata de las privaciones, de la violencia, y de humillaciones que todavía existen y que son una vergüenza”.

En ese sentido, Axel Kicillof cuestionó expresiones en redes sociales que consideran que “las mujeres se pasaron dos pueblos”, y que catalogan como “progres” a aquellos que defienden la igualdad de género.

“Ni Perón, ni Evita, ni Néstor, ni Cristina dijeron nunca que alguien se pasó dos pueblos por exigir simplemente más justicia, más dignidad y más derechos”.