Tensión en un acto de Kicillof: militantes cristinistas lo interrumpieron al grito de "Cristina libre"

El entredicho se produjo en La Plata, cuando un grupo de militantes le reclamó al gobernador bonaerense que pidiera públicamente por la libertad de Cristina Kirchner.

La interna del peronismo volvió a quedar expuesta en un acto encabezado por Kicillof en La Plata. Lo que había sido organizado como la clase inaugural del curso de Formación Política del PJ bonaerense terminó atravesado por un momento de tensión, cuando militantes cristinistas interrumpieron al gobernador con un reclamo directo por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

El episodio ocurrió en el Teatro Coliseo Podestá, durante una actividad del Instituto de Capacitación Política del PJ bonaerense, conducido por el intendente platense Julio Alak. Desde el fondo de la sala, un grupo de jóvenes desplegó una bandera y empezó a gritar: “Cristina libre, Cristina libre, Axel decilo”. La consigna apuntó de lleno al gobernador, en medio de una discusión cada vez más abierta dentro del peronismo sobre el liderazgo de Cristina Kirchner y el posicionamiento de Kicillof frente a esa agenda.

Axel Kicillof y los gristos por Cristina

Tensión política por la situación judicial de Cristina La respuesta llegó desde otro sector del auditorio. Militantes alineados con el gobernador contestaron con el canto “Axel Presidente” y buscaron transformar el reclamo cristinista en una muestra de apoyo a la proyección nacional del mandatario bonaerense. Los manifestantes que habían irrumpido fueron retirados del lugar sin que se registraran incidentes, aunque el cruce dejó expuesta la tensión entre los distintos sectores internos.

Kicillof intentó encauzar el episodio sin escalar el conflicto. En el acto, el gobernador había planteado que este año debía ser de “construcción política” y no de lanzamiento de candidaturas, una definición que también dialoga con las tensiones rumbo a 2027. El trasfondo es la disputa entre el cristinismo más duro, que reclama centralidad para la expresidenta, y el kicillofismo, que empuja la figura del gobernador como una alternativa de conducción dentro del peronismo.