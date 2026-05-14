Luis Caputo se bajó a último momento del acto de Manuel Adorni y generó malestar

La reaparición pública de Manuel Adorni en Mendoza contó con algunas llamativas ausencias. Envuelto en las constantes revelaciones judiciales en su contra, el jefe de gabinete no viajó junto al ministro de Economía, Luis Caputo , quien había confirmado su presencia para la inauguración del parque solar “El Quemado”, el primer proyecto concretado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El entorno del exvocero contaba con la presencia de “Toto” hasta la misma noche del miércoles. “Manuel viaja con Toto, está confirmado”, afirmaban los colaboradores del ministro coordinador.

Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda se quedó en Buenos Aires “por temas de gestión” y desde su área explican su decisión mencionando un posteo donde cuenta distintas acciones de la cartera durante este jueves.

Sobresale la licitación para la venta de las acciones de AySA, la aprobación de 2 RIGI por USD2.100 millones, la colocación de USD200 de Bonares, compras de USD140 millones del Banco Central y la cancelación de deuda del Tesoro por USD21.700 millones.

Ante la ausencia de Caputo, las fuentes cercanas al exportavoz señalaron: “Nosotros teníamos que iba, preguntenlé a su gente el motivo por el cual se quedó”.

La noticia se enmarca en un contexto de tensión en el gabinete, acentuado por los gritos e insultos del presidente Javier Milei en el último encuentro con ministros. También se contextualiza en el ruido político en el Gobierno en alusión especialmente a las acusaciones contra Adorni por su situación patrimonial.

El ministro de Economía fue uno de los primeros referentes del Ejecutivo que planteó puertas adentro que los resultados económicos estaban siendo afectados producto de la parálisis de la gestión durante estos dos últimos meses. Se fueron sumando otros dirigentes, como el caso de Patricia Bullrich.

A su vez, tampoco asistió al acto en Las Heras el diputado mendocino Luis Petri, quien fue ministro hasta finales del 2025 y anhela ser gobernador.