Luis Caputo adelantó que este viernes enviará los pliegos para vender el 90% de las acciones de AySA

El ministro de Economía, Luis Caputo, lo anticipó a través de sus redes sociales. La maniobra busca desprenderse del 90% de las acciones en manos del Estado.

El ministro de Economía Luis Caputo apuesta a que la inflación minorista, corriendo a menor nivel, ayude a frenar el alza de precios minoristas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó en su cuenta de X que mañana enviará los pliego para avanzar en la licitación de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).

"Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional", señaló Caputo.

"La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos", agregó el Titular del Palacio de Hacienda.

"Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos", cerró el Ministro.