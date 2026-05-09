Interna del PJ: Axel Kicillof, Sergio Massa y La Cámpora miden fuerza en la Legislatura bonaerense

Como venimos contando en MDZ , la interna del PJ tiene paralizada la Legislatura bonaerense . Producto de la disputa entre las tribus peronistas, hace cinco meses que no hay actividad legislativa; y “el dedazo” de Verónica Magario para ordenar el Senado, no hizo más que recrudecer la disputa de poder entre Axel Kicillof , Sergio Massa y La Cámpora .

El reparto a “dedo” de las comisiones parlamentarias de Verónica Magario en la Cámara Alta, según el kirchnerismo de manera inconsulta, obligo el miércoles a que Sergio Berni , presidente del bloque de senadores de Fuerza Patria; convocara de un día para el otro al bloque para discutir lo que había hecho la vicegobernadora.

Ya en la previa Berni dio señales de que el encuentro iba a ser de alto voltaje, cuando ingreso a la Legislatura bonaerense el exministro de Kicillof al ser consultado por este cronista sobre la conformación de facto de las comisiones parlamentarias del senado provincial, respondió “Eso es potestad de los presidentes de bloque y vamos a impugnarlas -agregando- La señora presidente se equivoca -por Verónica Magario titular de la Cámara Alta provincial- y vamos a dejar que se siga equivocando”

Dejando en claro que el Senado provincial era el ring donde Axel Kicillof, La Cámpora y Sergio Massa medirían fuerza. La reunión duro más de cuatro horas, y según comentaron fuentes de la Cámara Alta - ya que por decisión de la vicegobernadora los periodistas no solo no podemos ingresar al palco de prensa , sino que tampoco podemos transitar por los pasillos del senado provincial- los pases de factura eran con insultos y gritos. Dejando la amenaza latente de ruptura.

El massimo se quedó con la "joya de la corona" y estallo el terremoto

El epicentro del terremoto tiene nombre y apellido: Malena Galmarini. La esposa de Sergio Massa en la repartija de las comisiones que hizo Verónica Magario; se quedó con la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Una silla clave, codiciada por “la Orga”, ya que por esa comisión pasan los pliegos de jueces, fiscales y se “manejan” los futuros movimientos en la Suprema Corte provincial.

Para el massismo presidir esa comisión es un triunfo estratégico; y La Cámpora, lo tomo como una mojada de oreja del kicillofismo. La organización de Máximo Kirchner pretendía retenerla en su poder, como venía ocurriendo desde que Axel Kicillof asumió la gobernación en el 2023; pero el decreto de Verónica Magario les derrumbo el piso.

Tras el empoderamiento del massismo, el mal humor del kirchnerismo y La Cámpora en los pasillos de la Legislatura bonaerense era inocultable. “Si Kicillof no cumple lo pactado, explota todo”, afirmo la asesora de un legislador Camporista.

Escala la tensión, en calle 6 apuntaron contra “la voracidad” de La Cámpora

Desde la Gobernación no ocultan el malestar con la tropa de Máximo Kirchner; desde el entorno de Kicillof dicen que no van a ceder más, y quejándose de la voracidad de La Cámpora afirman “¿qué más quieren? Tienen la presidencia del bloque y la vicepresidencia primera, presentan proyectos sin consultar y no nos quieren dan una comisión”

En el esquema armado por Magario, el kicillofismo retiene la comisión de Legislación General, presidida por el ex intendente de Alberti, con Germán Lago; pretendida también por La Cámpora que se llevó como premio consuelo, tras perder el manejo de los jueces, la Comisión de Presupuesto e Impuesto.

Es de destacar que este viernes se reunió por primera vez en el año la comisión de legislación General del senado presidida por el kicillofismo. El representante de La Cámpora, estando en su despacho no participo del encuentro y presento una moción desconociendo la autoridad de la comisión argumentando que no era lo acordado en la reunión del jueves del bloque.

La herida abierta

Esta batalla por las comisiones no es un hecho aislado, sino el nuevo capítulo de la interna del PJ que empezó con la elección de las autoridades de la Cámara Alta. Donde semanas atrás, La Cámpora impuso a Mario Ishii en la línea sucesoria y a Sergio Berni como jefe de bloque, una maniobra que dejó heridas sangrando en el vínculo entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

Sesión preparatoria para la jura de senadores electos y la elección de autoridades de la Cámara Alta bonaerense Foto: Prensa Senado de la provincia de Buenos Aires En diciembre fue la última actividad en el Senado bonaerense, con la sesión preparatoria para la jura de los senadores electos Foto: Prensa Senado de la provincia de Buenos Aires Foto: Prensa Senado de la provincia de Buenos Aires

La puja que se viene en el Senado provincial es por la conducción de la comisión de Reforma Política, en la que Verónica Magario se “olvido” de designar presidente. Esta comisión es clave para la discusión electoral de cara al 2027. Y la disputa entre Axel Kicillof, Sergio Massa y La Cámpora para conducirla promete ser de alto voltaje.

Mientras que, en diputados, la parálisis es por el manejo de la comisión de Ludopatía. El insaurraldimso, por sus vinculaciones con el juego en la provincia de Buenos Aires, quiere presidirla, pero La Cámpora quiere quedarse con esa caja.

La interna del PJ está al rojo vivo en la Legislatura bonaerense, la amenaza de ruptura está latente y la semana que viene será clave para ver como continúa la disputa entre las tribus peronistas.