Operaron a Máximo Kirchner de un tumor: qué es un cistoadenoma parotídeo bilateral

El Hospital Italiano de La Plata emitió un parte médico en el que aseguró que Máximo Kirchner presenta "buena evolución", y detalló cuál es el cuadro por el que fue intervenido.

El dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner, se sometió este viernes a una cirugía programada en una clínica de la ciudad de La Plata. A través de un mensaje en sus redes sociales, el diputado nacional confirmó que la intervención era algo que venía postergando por diversos motivos, pero que finalmente decidió concretar.

El Hospital Italiano, clínica donde fue operado, publicó el primer parte médico en el que indicó que el hijo de Cristina Fernández y Néstor Kirchner padecía un "cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral". Tras la cirugía, el director de la institución afirmó que Máximo "se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento".

image ¿Qué es un cistoadenoma parotídeo bilateral? Un cistoadenoma papilar de la glándula parótida es un tipo de tumor benigno (no canceroso) extremadamente raro que aparece en las glándulas encargadas de producir saliva.

De acuerdo a la explicación del World Journal of Clinical Cases, un cistoadenoma es un tumor que crece formando múltiples quisten o pequeñas bolsas llenas de líquido. Mientras tanto, el término "papilar" refiere a que, dentro de esos quistes, existen unos pequeños bultos. A su vez, al estar ubicado en la glándula parótida (la glándula salivar más grande), se lo denomina "parotídeo".

El mensaje de Máximo Kirchner antes de la cirugí En su cuenta de Instagram, Máximo anunció que iba a ser sometido a esta cirugía "que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando". A su vez, aprovechó la ocasión de hablar sobre su mamá, y reveló: "Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga".