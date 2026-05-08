Antes de entrar al quirófano, Máximo Kirchner lanzó duras críticas contra la Justicia por Cristina

El diputado nacional Máximo Kirchner publicó este viernes un extenso mensaje en redes sociales para informar que será sometido a una cirugía programada y, al mismo tiempo, volvió a cuestionar con dureza la situación judicial de su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner .

“Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando”, escribió el dirigente de Unión por la Patria al comienzo del posteo, donde buscó transmitir tranquilidad sobre la intervención médica.

En el mensaje, Máximo Kirchner relató además una conversación distendida con uno de los cirujanos, a quien identificó como hincha de Estudiantes de La Plata. “Se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan”, ironizó.

Sin embargo, el tramo más político de la publicación estuvo centrado en la situación de Cristina Fernández de Kirchner y en las restricciones judiciales que, según sostuvo, pesan sobre la exmandataria. El diputado reveló que la expresidenta quiso acompañarlo durante la cirugía, aunque él mismo le pidió que no asistiera.

“No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”, afirmó Máximo Kirchner , en una fuerte crítica al Poder Judicial.

El dirigente también cuestionó el régimen de prisión domiciliaria que pesa sobre la exmandataria y denunció una supuesta persecución política. “A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”, sostuvo.

En otro tramo del mensaje, Máximo Kirchner vinculó la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner con el contexto político y económico actual. Según expresó, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial actúan “al servicio del poder económico”, al tiempo que responsabilizó al Gobierno nacional por la realidad “agobiante e injusta” que atraviesa el país.

El posteo cerró con un mensaje optimista sobre su recuperación y una referencia irónica al clima mediático alrededor de su estado de salud: “Nos estamos viendo. PD: Después de tantas operaciones de prensa…”.