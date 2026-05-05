Axel Kicillof debe mirar la interna y los recursos, pero tiene la paz que le da una oposición toda rota

Axel Kicillof busca herramientas en su imaginaria caja y no encuentra mucho. Casi nada. Por eso hoy autorizó que el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense, Cristian Girad, activase un sistema de descuentos y subsidie a unos 17.000 jubilados propietarios que mantienen deudas con el fisco por casi $800 millones de pesos y que están en condiciones de beneficiarse con los planes de excepción hoy activos.

Tal es la virtual desesperación existente que tuvo que oficializar lo anunciado hace quince días por MDZ y suspendió el plan alimentario MESA, que venía siendo mantenido a pesar de no tener el respaldo nacional con el que funcionó durante casi todo 2024. Desde sus “primos” de La Cámpora, a través del senador provincial Mario Ishii, le recriminaron duramente esta decisión.

Mucho de esto se habló este lunes en la reunión de gabinete realizada en La Plata luego de la tradicional conferencia de prensa realizada por Carlos “Carli” Blanco. No hay plata y es preocupante todo lo que se viene. A las deudas con los proveedores, a los cuales les darán un bono en parte de compensación de deuda, le siguen las paritarias de todas las oficinas provinciales. Cada área tiene un sistema particular de negociación y hoy hubo varias áreas que no funcionaron, como la correspondiente al área de Catastro.

Inclusive la Legislatura amenaza con medidas de fuerzas y asambleas el próximo jueves 7 de mayo. Ahí se mezcla todo. La interna entre el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora está al rojo vivo. A pesar de encauzarse la discusión por las comisiones de trabajo, siempre hay un nuevo motivo para pelear, parece ser.

Máximo Kirchner sigue reclamando que se acuerden de su madre y pidan por su libertad. Lo hizo en un encuentro sindical realizado en Cañuelas con una corriente gremial de ANSES al que fue invitado para recordar el 1ro de Mayo. Ese mismo día, un reconocido socio suyo, Abel Furlán, se juntó con un grupo de sindicatos, aglutinados en el FRESU, en el camping de la UOM en Pilar, en el que tampoco se dijo nada de Cristina Fernández de Kirchner. El hijo de los dos presidentes lo dijo en relación con la manifestación realizada el 30 de Abril en Plaza de Mayo, en el que la CGT obvio toda referencia.

Los intendentes están también preocupados. Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, que así son considerados aunque hace años que no ejercen esos cargos, lo dejaron más que en claro a la salida del encuentro del gabinete del gobernador. Además, saben que muchos de los jefes comunales pretenden un cambio de esquema sobre el porcentaje que la Provincia les gira mensualmente y que está atado al fondo de fortalecimiento. Están preocupados por los sueldos, al igual que el gobernador. “La plata del medio aguinaldo está, pero se trabaja para esos temas, nada más”, confiaron quienes pudieron tener información de primera mano.

Hasta los neo libertarios se atreven a reclamarle por los recortes a Kicillof. En una publicación en X, el hoy funcionario de Seguridad de la Nación, Lalo Creus, ex concejal de La Matanza, se preguntó por qué motivo, a pesar del endeudamiento multimillonario que le aprobó la legislatura provincial a principio de año y el FIM, sigue habiendo problemas con la distribución de comida. Creus es el mismo que expuso, hace años, la millonada que guarda Fernando Espinoza en La Matanza y que siguen generando intereses mensualmente.

El abrazo entre Karina Milei y Diego Santilli, junto a Sebastián Pareja El abrazo entre Karina Milei y Diego Santilli, junto a Sebastián Pareja, en Suipacha, la semana pasada.

LA OPOSICION Y LA NECESIDAD DE UNIFICAR A TODO EL MUNDO

Por ahora, la avalancha provocada por Javier Milei, que se llevó buena parte de las antiguas estructuras y puso en crisis usos, costumbres y previsiones, le encontró un terraplén de contención. Los libertarios manifestaron su idea de “pureza étnica” hace diez días en Suipacha, cuando se juntaron para escuchar las ponencias de Sebastián Pareja, Diego Santilli y Diego Valenzuela, con el cierre de Karina Milei. Allí las ovaciones se las llevaron Pareja y Milei, mientras que al resto solo los observaban a la distancia. En los municipios se potencian, semanalmente, las internas y las inquinas entre los amarillos y los violetas que pelean peor que contra el peronismo por la hegemonía territorial.

Este martes, Diego Santilli, a quien siempre lo apuran de para que se pinte y afilie a la Libertad Avanza, se juntó con intendentes y dirigentes de peso del PRO bonaerense junto con su principal operador, el diputado nacional Cristian Ritondo. En privado saben que mucho de lo que se hable ahí no encontrará un ámbito de recepción en el gobierno nacional. Ni en la legislatura bonaerense se pusieron de acuerdo para acordar o no con Kicillof. De ahí para abajo, todo sirve para marcar diferencias entre los últimos aliados provinciales.

Justo en ese momento, Sebastián Pareja le enviaba un mensaje a toda su dirigencia con un contenido contundente: "Prepararse para gobernar los 135 municipios". No hablaba nada de acuerdos con el PRO o con el radicalismo. No obstante, con más de cien coordinadores municipales, Pareja habló de las les pidió esfuerzo y más volumen en redes sociales. Les propuso buscar a los candidatos más competitivos en cada lugar, lo que provocó la bronca de varios anotados en la reunión virtual porque "durante todo este tiempo pusimos todo, no nos dieron nada y ahora nos dicen que no seamos candidatos. Eso y decirnos que nos venden al PRO es lo mismo", analizó uno de los que se sumó al zoom.

Los radicales, por su parte, se mueren por ser convocados a ser parte de un nuevo proyecto similar al de Cambiemos y en eso hasta aceptan acordar con La Libertad Avanza, como lo expuso Diego Garciarena en una entrevista ofrecida a Fabian Debesa en Infocielo.

Garciarena es el aliado directo de Maximiliano Abad, actual senador y referente con más poder nacional de la UCR. Sin embargo, no pueden encontrar coincidencias con viejos socios políticos como Miguel Fernández y Pablo Giuliano, diputado nacional que pretende conducir al radicalismo. Todos saben que una interna volvería a exponerlos en un posible y escandaloso fraude, ese que terminó dilapidando una alianza histórica porque no pudieron ir a una interna en los lugares donde hubo fraude como San Martín, Quilmes y La Matanza. Quizás si eligen votar en un solo lugar, el comité de distrito de cada localidad, no necesitan pagar fiscales en exceso y todos podían controlar la real cantidad de votos. ¿A quién no le interesa que se cuenten los sufragios de una vez y depurar, de paso, un sobredimensionado padrón partidario?