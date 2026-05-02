Axel Kicillof suspendió un programa de ayuda alimentaria y escala la interna peronista

El Gobierno de Axel Kicillof decidió suspender por 90 días la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) , una medida que generó preocupación en los intendentes y varios sectores del peronismo.

El programa, que beneficiaba a más de dos millones de familias con hijos en escuelas públicas, dejó de distribuirse desde este mes en un contexto de creciente presión sobre las finanzas provinciales. Hasta abril, el esquema consistía en la entrega mensual de una caja con nueve productos básicos —como arroz, harina, aceite, leche y conservas— destinados a reforzar la alimentación en hogares vulnerables.

Desde la gestión provincial explicaron que la suspensión temporal responde a la necesidad de reordenar las cuentas públicas , según consignó la agencia Noticias Argentinas. El MESA implicaba un desembolso mensual estimado entre 28.000 y 30.000 millones de pesos, en un escenario en el que los ingresos no logran acompañar el ritmo del gasto.

Durante su vigencia, el programa contaba con un financiamiento compartido: el 40% provenía del Estado nacional, esquema que se discontinuó tras la asunción de Javier Milei . Ese faltante, cercano a los 12.000 millones de pesos mensuales, pasó a ser cubierto exclusivamente por la provincia.

La medida generó reacciones dentro del oficialismo provincial. Dirigentes del peronismo cuestionaron la decisión, entre ellos el senador Mario Ishii , quien la definió como un “ajuste con la comida de los pobres”. También hubo objeciones desde sectores alineados con Máximo Kirchner.

En paralelo, intendentes del conurbano expresaron inquietud por el impacto social de la suspensión, al ser quienes reciben de primera mano los reclamos de los vecinos. Algunos jefes comunales, además, apuntaron contra el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, al que responsabilizan por la reducción de los fondos nacionales.

El cartel que le dejó Sandra Pettovello a los intendentes que le reclamaron en el Ministerio de Capital Humano El cartel que le dejó Sandra Pettovello a los intendentes que le reclamaron en el Ministerio de Capital Humano

En los últimos días, esos intendentes peronistas se acercaron a la cartera nacional y la ministra les dejó un cartel en la puerta: “Intendentes, diríjanse a quien corresponda". Y le agregó una crítica a Kicillof: "Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben".

"Desde que asumió, el gobierno libertario desfinanció intencionadamente la comida que se sirve en las escuelas a más de 2.500.000 de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires", señalaron los jefes comunales enrolados en la Federación Argentina de Municipios (FAM).